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فياريال يستبعد سالم الدوسري من قائمة ليون الليلة

أعلن الإسباني خافيير كاييغا مدرب فياريال قائمة الفريق التي ستواجه أولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وشهدت القائمة غياب المحترف سالم الدوسري، والذي لم يشارك منذ انتقاله في أي لقاء برفقة فريقه الجديد، ولم يجلس حتى في دكة البدلاء.

وكان المدرب كاييخا قد وجه الدعوة لسالم الدوسري في لقاء الذهاب، ورافق الفريق إلى فرنسا، حيث كان خارج القائمة خلال اللقاء وتابعه من المدرجات.

واعتبر العديد من النقاد الرياضيين أن غياب أعمدة المنتخب السعودي المحترفين في إسبانيا عن اللعب وعدم مشاركتهم في المباريات منذ توقيع الاتفاقية قبل شهر سيفقدهم رتم المباريات وأجواءها مع قرب كأس العالم والتي لم يتبق عليها سوى ٤ أشهر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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فياريال يستبعد سالم الدوسري من قائمة ليون الليلة
سبق

أعلن الإسباني خافيير كاييغا مدرب فياريال قائمة الفريق التي ستواجه أولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وشهدت القائمة غياب المحترف سالم الدوسري، والذي لم يشارك منذ انتقاله في أي لقاء برفقة فريقه الجديد، ولم يجلس حتى في دكة البدلاء.

وكان المدرب كاييخا قد وجه الدعوة لسالم الدوسري في لقاء الذهاب، ورافق الفريق إلى فرنسا، حيث كان خارج القائمة خلال اللقاء وتابعه من المدرجات.

واعتبر العديد من النقاد الرياضيين أن غياب أعمدة المنتخب السعودي المحترفين في إسبانيا عن اللعب وعدم مشاركتهم في المباريات منذ توقيع الاتفاقية قبل شهر سيفقدهم رتم المباريات وأجواءها مع قرب كأس العالم والتي لم يتبق عليها سوى ٤ أشهر.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
06:03 PM

فياريال يستبعد سالم الدوسري من قائمة ليون الليلة

A A A
محمد البقمي - الرياض
13
3,079

أعلن الإسباني خافيير كاييغا مدرب فياريال قائمة الفريق التي ستواجه أولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وشهدت القائمة غياب المحترف سالم الدوسري، والذي لم يشارك منذ انتقاله في أي لقاء برفقة فريقه الجديد، ولم يجلس حتى في دكة البدلاء.

وكان المدرب كاييخا قد وجه الدعوة لسالم الدوسري في لقاء الذهاب، ورافق الفريق إلى فرنسا، حيث كان خارج القائمة خلال اللقاء وتابعه من المدرجات.

واعتبر العديد من النقاد الرياضيين أن غياب أعمدة المنتخب السعودي المحترفين في إسبانيا عن اللعب وعدم مشاركتهم في المباريات منذ توقيع الاتفاقية قبل شهر سيفقدهم رتم المباريات وأجواءها مع قرب كأس العالم والتي لم يتبق عليها سوى ٤ أشهر.

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