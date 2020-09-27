بالصور.. "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة تحتفل باليوم الوطني ٩١

بالتعاون مع جمعية "أسر التوحد"

نظمت جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، احتفالها بذكرى اليوم الوطني السعودي 91، صباح يوم الاثنين، في مقر الجمعية.

جاء ذلك، بالتعاون مع جمعية "أسر التوحد" فرع المنطقة الشرقية، بتفعيل المناسبات الوطنية والاحتفال باليوم الوطني السعودي، لتعزيز وتنمية الولاء الوطني، وإبراز إمكانيات طلابنا وطالباتنا من ذوي الإعاقة.

كما يأتي ضمن توحيد الجهود المبذولة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق التطلعات ويسهم في تمكينهم، عبر أركان تعليمية، تفاعلية، فنية، كالتعرف على لون العلم السعودي، العملة السعودية، الزيّ والحرف الشعبية، الأكلات الشعبية، والفلكلور الشعبي الذي يعكس روح المجتمع السعودي وحضارته.