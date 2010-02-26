الرياض.. "سعود الطبية" تنقذ رضيعاً ابتلع قطعة معدنية

حذرت من تركها بالقرب من الأطفال لما تشكّله من خطر بالغ

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً في طوارئ مستشفى الأطفال، طفلاً رضيعاً ابتلع قطعة معدنية .

وأوضحت المدينة أن الأشعة أظهرت وجود القطعة المعدنية في الرئة اليمنى، وسببت له مشاكل تنفسية.

وأشارت المدينة إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً في جراحة الصدر لدى الأطفال، تمكّن من استخراج القطعة، منوهة بأن الطفل في حالة صحية جيدة، ويستعد للخروج من المستشفى.

وحذرت المدينة في هذا السياق، من خطورة ترك الأجسام المعدنية بالقرب من الأطفال؛ لما يشكله من خطر بالغ على حياتهم.

وأكدت المدينة جاهزيتها لاستقبال مختلف حالات ابتلاع الأجسام الغربية بوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير العناية الصحية.