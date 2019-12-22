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"التمياط" يقيم مأدبة عشاء لـ"نهار ويوسف بن سعود"

أقام الشيخ مقحم بن أحمد التمياط في منزله، مأدبة العشاء على شرف زيارة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصحبهم لمنزله في محافظة رفحاء.

حضر المناسبة عدد من الأعيان والوجهاء والأقارب وأهالي المحافظة، والتقطت الصور التذكارية.

التمياط مأدبة عشاء نهار ويوسف بن سعود

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"التمياط" يقيم مأدبة عشاء لـ"نهار ويوسف بن سعود"
سبق

أقام الشيخ مقحم بن أحمد التمياط في منزله، مأدبة العشاء على شرف زيارة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصحبهم لمنزله في محافظة رفحاء.

حضر المناسبة عدد من الأعيان والوجهاء والأقارب وأهالي المحافظة، والتقطت الصور التذكارية.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
12:50 PM

"التمياط" يقيم مأدبة عشاء لـ"نهار ويوسف بن سعود"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام الشيخ مقحم بن أحمد التمياط في منزله، مأدبة العشاء على شرف زيارة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصحبهم لمنزله في محافظة رفحاء.

حضر المناسبة عدد من الأعيان والوجهاء والأقارب وأهالي المحافظة، والتقطت الصور التذكارية.

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