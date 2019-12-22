"التمياط" يقيم مأدبة عشاء لـ"نهار ويوسف بن سعود"

أقام الشيخ مقحم بن أحمد التمياط في منزله، مأدبة العشاء على شرف زيارة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصحبهم لمنزله في محافظة رفحاء.

حضر المناسبة عدد من الأعيان والوجهاء والأقارب وأهالي المحافظة، والتقطت الصور التذكارية.