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"تعليم الشمالية" تؤخِّر الدراسة حتى التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد

حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

وجَّهت إدارة تعليم الحدود الشمالية بتأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة.

وقالت "تعليم الشمالية": "نظرًا لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، وبناء على رأي اللجنة المختصة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى يوم الثلاثاء للساعة الـ9 في جميع مدارس المنطقة".

الحدود الشمالية تعليم الحدود الشمالية تأخير بداية الدراسة موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشمالية" تؤخِّر الدراسة حتى التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد
سبق

وجَّهت إدارة تعليم الحدود الشمالية بتأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة.

وقالت "تعليم الشمالية": "نظرًا لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، وبناء على رأي اللجنة المختصة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى يوم الثلاثاء للساعة الـ9 في جميع مدارس المنطقة".

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:55 PM

"تعليم الشمالية" تؤخِّر الدراسة حتى التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد

حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

A A A
مهنا التميمي - الحدود الشمالية
1
1,652

وجَّهت إدارة تعليم الحدود الشمالية بتأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة.

وقالت "تعليم الشمالية": "نظرًا لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، وبناء على رأي اللجنة المختصة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى يوم الثلاثاء للساعة الـ9 في جميع مدارس المنطقة".

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