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السعودية تدين وتستنكر جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة "جرش" في الأردن

أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سياح.

وعبَّر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض السعودية لهذه الأعمال، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وزارة الخارجية جرش الأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين وتستنكر جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة "جرش" في الأردن
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سياح.

وعبَّر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض السعودية لهذه الأعمال، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:54 PM

السعودية تدين وتستنكر جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة "جرش" في الأردن

أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
10,064

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سياح.

وعبَّر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض السعودية لهذه الأعمال، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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