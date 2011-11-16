في خميس مشيط.. حادث دهس عددٍ من السيدات والبلدية تُعرب عن أسفها

إعلاميون أبدوا امتعاضهم من تأخر المسؤولين في وضع حلول لهذا الطريق الخطر

تناقل عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حادثة مأساوية لدهس عددٍ من السيدات أثناء عبور الشارع العام على طريق الأمير سلطان في محافظة خميس مشيط.

وعبّر عددٌ من الإعلاميين عن امتعاضهم من تأخر الجهات المسؤولة في وضع حلول لهذا الطريق الخطر وعدم التحرك إلا بعد وقوع الكارثة، مؤكدين أن جسر المشاة هو الحل الأمثل، وذلك بالشراكة مع المراكز التجارية ولاسيما أن الموقع به كثافة تسويقية عالية على الجانبين وليس به أي وسائل مناسبة لعبور المشاة.

وقالت بلدية خميس مشيط في بيانٍ لها إنها "تأسف للحادث المروري الذي تعرضت له عددٌ من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان (طريق الـ 100)، وتتمنى لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل.

كما أشارت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة لوضع الحلول العاجلة لهذا الموقع كما تشرع البلدية في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة للمواقع الحرجة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة ومنها الموقع المشار إليه وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسة.

وأكد الهلال الأحمر بعسير أن حادث دهس السيدات على طريق الأمير سلطان بمحافظة خميس مشيط مطلع الأسبوع الحالي لم يخلف وفيات بحمد الله.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بعسير أحمد مسفر الألمعي لـ" سبق" إن الحادث كان يوم السبت الموافق 8 / 4 / 1443، وتم استلام البلاغ في تمام الساعة الـ05.22 مساء، وباشرته فرقتان إسعافيتان.

وأضاف: نتج من الحادث إصابتان، متوسطة وبسيطة، وتم التعامل معهما، ونُقلتا إلى مستشفى الخميس العام دون وجود وفيات.