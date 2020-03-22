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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وغبار وأتربة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة الرياض

الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد.

حالة الطقس الأرصاد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وغبار وأتربة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة الرياض
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:17 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وغبار وأتربة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة الرياض

الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد.

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