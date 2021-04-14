تباين في حالات "كورونا" بمكة.. سقف الارتفاع 131 وحالات التعافي ثابتة

على مدى 4 أيام

سجّلت مكة المكرمة تبايناً في حالات "كورونا" على مدى أربعة أيام متتالية، حيث سقف الارتفاع هو الرقم 131 الذي سجلته قبل أربعة أيام، تلاها انخفاض نسبي في الحالات ليومين متتاليين، عقبها ارتفاع طفيف اليوم، فيما تراجعت في حالات التعافي بين مدن المملكة.

ويعتبر الرقم 131 الذي سجلته مكة المكرمة قبل أربعة أيام هو أعلى رقم في حالات "كورونا" تسجله منذ بداية انتشار الفيروس.

وفي يومين متتاليين سجلت مكة انخفاضاً طفيفاً عن السقف الذي وصلته، لتعاود اليوم الارتفاع في عدد الحالات ب 111 حالة جديدة كما سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد مقارنة بيوم أمس الأول بفارق، حيث سجلت 111 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات بمكة 1161 حالة.

فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1161 حالة، منها 1022 حالة نشطة، و121 حالة تماثلت للشفاء، وبلغ عدد الوفيات بمكة 18؛ حالة بعد أن سجلت أمس حالة 3 حالات وفاة جديدة لغير سعوديين.