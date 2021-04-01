النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية

ثمّنت ما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعًا لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس.


وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ، وما ورد فيه من مؤشرات أداء الوزارة خلال عام التقرير، وأهم المنجزات المتحققة، ودعم الوزارة وتمكينها للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها، ورفع جودة الأداء المقدم.

وبحثت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، واستعراض ما تضمنه التقرير حول أداء الرئاسة خلال فترة التقرير، وثمنت اللجنة ما تقوم به الرئاسة من جهود في المجالات البحثية والعلمية لاسيما فيما يتعلق بالفتاوى، وبحث أعضاء اللجنة آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها.

ودرست التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وأبرز ما تضمنه حول أدائها خلال عام التقرير، حيث سترفع اللجنة ما لديها من تقارير عقب انتهائها من دراستها للعرض أمام المجلس متضمناً توصياتها لمناقشتها تحت القبة في جلسات قادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية
سبق

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعًا لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس.


وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ، وما ورد فيه من مؤشرات أداء الوزارة خلال عام التقرير، وأهم المنجزات المتحققة، ودعم الوزارة وتمكينها للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها، ورفع جودة الأداء المقدم.

وبحثت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، واستعراض ما تضمنه التقرير حول أداء الرئاسة خلال فترة التقرير، وثمنت اللجنة ما تقوم به الرئاسة من جهود في المجالات البحثية والعلمية لاسيما فيما يتعلق بالفتاوى، وبحث أعضاء اللجنة آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها.

ودرست التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وأبرز ما تضمنه حول أدائها خلال عام التقرير، حيث سترفع اللجنة ما لديها من تقارير عقب انتهائها من دراستها للعرض أمام المجلس متضمناً توصياتها لمناقشتها تحت القبة في جلسات قادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:14 PM

لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية

ثمّنت ما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
134

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعًا لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس.


وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ، وما ورد فيه من مؤشرات أداء الوزارة خلال عام التقرير، وأهم المنجزات المتحققة، ودعم الوزارة وتمكينها للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها، ورفع جودة الأداء المقدم.

وبحثت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، واستعراض ما تضمنه التقرير حول أداء الرئاسة خلال فترة التقرير، وثمنت اللجنة ما تقوم به الرئاسة من جهود في المجالات البحثية والعلمية لاسيما فيما يتعلق بالفتاوى، وبحث أعضاء اللجنة آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها.

ودرست التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وأبرز ما تضمنه حول أدائها خلال عام التقرير، حيث سترفع اللجنة ما لديها من تقارير عقب انتهائها من دراستها للعرض أمام المجلس متضمناً توصياتها لمناقشتها تحت القبة في جلسات قادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,753
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,031

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة