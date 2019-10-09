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مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.

وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".

وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.

وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".

واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".

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مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى
سبق

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.

وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".

وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.

وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".

واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:14 PM

مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,301

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.

وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".

وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.

وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".

واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".

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