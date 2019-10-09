مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى
أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.
وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".
وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.
وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".
واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".
مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-09
أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.
وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".
وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.
وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".
واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:14 PM
مدرب المغرب: حمد الله رفض الانضمام لمعسكر المنتخب.. موضوعه انتهى
أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، أهمية وديتي ليبيا والجابون.
وقال خليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي:" سنلعب المباراتين في وجدة وطنجة، وهذا شيء جيد، لأننا في انتظار حضور جماهيري كبير، لذلك طلبت من اللاعبين أن نظهر بشكل جيد ونحقق الفوز".
وتابع: المنتخب المغربي يعاني من غيابات، الإصابة أبعدت حكيم زياش ودرار وشفيق وغيرهم.
وعن انضمام حمد الله قال خليلوزيتش: "الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، ولكن عليكم الآن معرفة الحقيقة، عبد الرزاق هو من طلب عدم انضمامه لصفوف المنتخب المغربي".
واختتم البوسني تصريحاته قائلًا: "حمد الله كشف عن رغبته خلال حديثه مع مساعد خليلوزيتش مصطفى حجي، والمنتخب المغربي يمتلك العديد من المهاجمين أصحاب المستوى العالي، وبالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى".