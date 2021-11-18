النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أسبوع فقط من آخر خرق.. إيران تنتهك بنداً جديداً في "النووي"

تعمدت تضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أن إيران انتهكت بندًا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، الذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وأفادت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، بأن إيران أبلغت الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنًا.

وأضافت الوكالة أنها تحققت يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل، وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري، وهو ما يبرهن على أن إيران تعمدت تضليل الوكالة وإخفاء أنشطتها عنها.

وكانت الوكالة قد كشفت الاثنين الماضي، أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء 4.5 في المئة وهو ما يتجاوز 3.67 في المئة وفقاً للاتفاق النووي، كما ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ينص عليها الاتفاق النووي.

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد أسبوع فقط من آخر خرق.. إيران تنتهك بنداً جديداً في "النووي"
سبق

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أن إيران انتهكت بندًا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، الذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وأفادت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، بأن إيران أبلغت الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنًا.

وأضافت الوكالة أنها تحققت يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل، وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري، وهو ما يبرهن على أن إيران تعمدت تضليل الوكالة وإخفاء أنشطتها عنها.

وكانت الوكالة قد كشفت الاثنين الماضي، أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء 4.5 في المئة وهو ما يتجاوز 3.67 في المئة وفقاً للاتفاق النووي، كما ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ينص عليها الاتفاق النووي.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:06 PM

بعد أسبوع فقط من آخر خرق.. إيران تنتهك بنداً جديداً في "النووي"

تعمدت تضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
114

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أن إيران انتهكت بندًا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، الذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وأفادت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، بأن إيران أبلغت الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنًا.

وأضافت الوكالة أنها تحققت يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل، وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري، وهو ما يبرهن على أن إيران تعمدت تضليل الوكالة وإخفاء أنشطتها عنها.

وكانت الوكالة قد كشفت الاثنين الماضي، أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء 4.5 في المئة وهو ما يتجاوز 3.67 في المئة وفقاً للاتفاق النووي، كما ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ينص عليها الاتفاق النووي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,616
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,399
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,785
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,080

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة