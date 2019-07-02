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شاهد .. تسابق الصحفيين للحصول على تصريح من الوزير "الفالح" يثير إعجاب المغردين

قالوا إن المشهد يعكس مكانة السعودية وتأثيرها التي لا ينكرها إلا عدو حاقد

أثار تسابق صحفيين ووسائل إعلام للحصول على تصريح صحفي من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح اهتمام وإعجاب المغردين.

وتفصيلاً، جرى تداول المقطع الفيديو على حساباتهم في تويتر وفيه ظهر فيه مجموعة من الصحفيين يركضون تجاه الوزير الفالح للظفر بتصريح للوسائل الصحفية والإعلامية وقنواتهم التلفزيونية.

وكتب مبارك الطامي "من دون تحية لمرتزقة الجزيرة جمال ريان والشنقيطي ، شوفوا مقامات رجال السعودية العظمى ، فيما علق الإعلامي مفرح الشقيقي "هذا ما يحدث عندما تنتمي لوطنٍ قوي"، وقال "ابن هباس": "هكذا يتسابق الصحفيون للحصول على تصريح من وزير الطاقة السعودي معالي الأستاذ خالد الفالح ، قوة التأثير السعودية لا ينكرها إلا عدو حاقد".

وكتبت مها "تذكرت المشهد، هذا الاهتمام العالمي والمكانة العالية للمملكة سبب حقد الصغار جدًا جدًا"، فيما أوضح عبدالمجيد "بالمناسبة هؤلاء ليسوا مجرد صحفيين يغطون قمة مثل أوبك هؤلاء أيضًا خبراء اقتصاديون يعرفون حجم تأثيرات الفالح على بيئة الاستثمار في العالم كله. مقطع يقول الكثير عن هذا البلد وحجم تأثيره ومكانته في هذا العالم".

وأردف المهندس جمال الجابر "لا أكثر و لا أقل بس هذي مكانة السعودية العظمى كانت وما زالت والفرق أنه في واحد قيادي عظيم اسمه محمد بن سلمان وضع النقاط على الحروف وأبرز مكانة بلده عالميًا بعد ما كانت في الظلام وأخرجها إلى الضوء ليراها الكبير والصغير والصديق والحاقد. اللهم احفظ السعودية دومًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. تسابق الصحفيين للحصول على تصريح من الوزير "الفالح" يثير إعجاب المغردين
سبق

أثار تسابق صحفيين ووسائل إعلام للحصول على تصريح صحفي من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح اهتمام وإعجاب المغردين.

وتفصيلاً، جرى تداول المقطع الفيديو على حساباتهم في تويتر وفيه ظهر فيه مجموعة من الصحفيين يركضون تجاه الوزير الفالح للظفر بتصريح للوسائل الصحفية والإعلامية وقنواتهم التلفزيونية.

وكتب مبارك الطامي "من دون تحية لمرتزقة الجزيرة جمال ريان والشنقيطي ، شوفوا مقامات رجال السعودية العظمى ، فيما علق الإعلامي مفرح الشقيقي "هذا ما يحدث عندما تنتمي لوطنٍ قوي"، وقال "ابن هباس": "هكذا يتسابق الصحفيون للحصول على تصريح من وزير الطاقة السعودي معالي الأستاذ خالد الفالح ، قوة التأثير السعودية لا ينكرها إلا عدو حاقد".

وكتبت مها "تذكرت المشهد، هذا الاهتمام العالمي والمكانة العالية للمملكة سبب حقد الصغار جدًا جدًا"، فيما أوضح عبدالمجيد "بالمناسبة هؤلاء ليسوا مجرد صحفيين يغطون قمة مثل أوبك هؤلاء أيضًا خبراء اقتصاديون يعرفون حجم تأثيرات الفالح على بيئة الاستثمار في العالم كله. مقطع يقول الكثير عن هذا البلد وحجم تأثيره ومكانته في هذا العالم".

وأردف المهندس جمال الجابر "لا أكثر و لا أقل بس هذي مكانة السعودية العظمى كانت وما زالت والفرق أنه في واحد قيادي عظيم اسمه محمد بن سلمان وضع النقاط على الحروف وأبرز مكانة بلده عالميًا بعد ما كانت في الظلام وأخرجها إلى الضوء ليراها الكبير والصغير والصديق والحاقد. اللهم احفظ السعودية دومًا".

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:53 AM

شاهد .. تسابق الصحفيين للحصول على تصريح من الوزير "الفالح" يثير إعجاب المغردين

قالوا إن المشهد يعكس مكانة السعودية وتأثيرها التي لا ينكرها إلا عدو حاقد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,256

أثار تسابق صحفيين ووسائل إعلام للحصول على تصريح صحفي من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح اهتمام وإعجاب المغردين.

وتفصيلاً، جرى تداول المقطع الفيديو على حساباتهم في تويتر وفيه ظهر فيه مجموعة من الصحفيين يركضون تجاه الوزير الفالح للظفر بتصريح للوسائل الصحفية والإعلامية وقنواتهم التلفزيونية.

وكتب مبارك الطامي "من دون تحية لمرتزقة الجزيرة جمال ريان والشنقيطي ، شوفوا مقامات رجال السعودية العظمى ، فيما علق الإعلامي مفرح الشقيقي "هذا ما يحدث عندما تنتمي لوطنٍ قوي"، وقال "ابن هباس": "هكذا يتسابق الصحفيون للحصول على تصريح من وزير الطاقة السعودي معالي الأستاذ خالد الفالح ، قوة التأثير السعودية لا ينكرها إلا عدو حاقد".

وكتبت مها "تذكرت المشهد، هذا الاهتمام العالمي والمكانة العالية للمملكة سبب حقد الصغار جدًا جدًا"، فيما أوضح عبدالمجيد "بالمناسبة هؤلاء ليسوا مجرد صحفيين يغطون قمة مثل أوبك هؤلاء أيضًا خبراء اقتصاديون يعرفون حجم تأثيرات الفالح على بيئة الاستثمار في العالم كله. مقطع يقول الكثير عن هذا البلد وحجم تأثيره ومكانته في هذا العالم".

وأردف المهندس جمال الجابر "لا أكثر و لا أقل بس هذي مكانة السعودية العظمى كانت وما زالت والفرق أنه في واحد قيادي عظيم اسمه محمد بن سلمان وضع النقاط على الحروف وأبرز مكانة بلده عالميًا بعد ما كانت في الظلام وأخرجها إلى الضوء ليراها الكبير والصغير والصديق والحاقد. اللهم احفظ السعودية دومًا".

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