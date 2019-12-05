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"الحياني": العمل التطوعي في جامعة المؤسس شهد تطورًا كبيرًا

قال إنه يترجم رؤية المملكة 2030

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم الحياني، الخميس؛ فعاليات ملتقى العمل التطوعي الثالث، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.

كما أطلق مسابقة مدير الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب 24، نيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني: إن العمل التطوعي في الجامعة شهد تطورًا كبيرًا يترجم تطلعات الجامعة ورؤية المملكة 2030.

وأشاد بجهود الطلاب في مشاركاتهم مع الجهات الحكومية من خلال موسمي الحج والعمرة، وفي مشاركات مجتمعية تسهم في تنمية مهاراتهم وتكسبهم خبرات جديدة.

وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب، ممثلة في إدارة العمل التطوعي؛ من خلال استثمار طاقات طلاب وطالبات الجامعة عبر تأهيلهم وتمكينهم من مهارات التطوع، وتوفير الفرص التطوعية لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وتستمر فعاليات الملتقى بإقامة دورتين تدريبيتين؛ الأولى بعنوان "الذكاء العاطفي وتطبيقاته في العمل التطوعي" يقدمها الدكتور "يعن الله بن علي القرني"، والثانية بعنوان "التطوع من الكفاءة إلى الاحتياج" ويقدمها الدكتور نوح بن يحيى الشهري.

العمل التطوعي جامعة المؤسس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياني": العمل التطوعي في جامعة المؤسس شهد تطورًا كبيرًا
سبق

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم الحياني، الخميس؛ فعاليات ملتقى العمل التطوعي الثالث، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.

كما أطلق مسابقة مدير الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب 24، نيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني: إن العمل التطوعي في الجامعة شهد تطورًا كبيرًا يترجم تطلعات الجامعة ورؤية المملكة 2030.

وأشاد بجهود الطلاب في مشاركاتهم مع الجهات الحكومية من خلال موسمي الحج والعمرة، وفي مشاركات مجتمعية تسهم في تنمية مهاراتهم وتكسبهم خبرات جديدة.

وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب، ممثلة في إدارة العمل التطوعي؛ من خلال استثمار طاقات طلاب وطالبات الجامعة عبر تأهيلهم وتمكينهم من مهارات التطوع، وتوفير الفرص التطوعية لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وتستمر فعاليات الملتقى بإقامة دورتين تدريبيتين؛ الأولى بعنوان "الذكاء العاطفي وتطبيقاته في العمل التطوعي" يقدمها الدكتور "يعن الله بن علي القرني"، والثانية بعنوان "التطوع من الكفاءة إلى الاحتياج" ويقدمها الدكتور نوح بن يحيى الشهري.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:37 PM

"الحياني": العمل التطوعي في جامعة المؤسس شهد تطورًا كبيرًا

قال إنه يترجم رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم الحياني، الخميس؛ فعاليات ملتقى العمل التطوعي الثالث، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.

كما أطلق مسابقة مدير الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب 24، نيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني: إن العمل التطوعي في الجامعة شهد تطورًا كبيرًا يترجم تطلعات الجامعة ورؤية المملكة 2030.

وأشاد بجهود الطلاب في مشاركاتهم مع الجهات الحكومية من خلال موسمي الحج والعمرة، وفي مشاركات مجتمعية تسهم في تنمية مهاراتهم وتكسبهم خبرات جديدة.

وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب، ممثلة في إدارة العمل التطوعي؛ من خلال استثمار طاقات طلاب وطالبات الجامعة عبر تأهيلهم وتمكينهم من مهارات التطوع، وتوفير الفرص التطوعية لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وتستمر فعاليات الملتقى بإقامة دورتين تدريبيتين؛ الأولى بعنوان "الذكاء العاطفي وتطبيقاته في العمل التطوعي" يقدمها الدكتور "يعن الله بن علي القرني"، والثانية بعنوان "التطوع من الكفاءة إلى الاحتياج" ويقدمها الدكتور نوح بن يحيى الشهري.

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