النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد

لعودة حضورية آمنة في "235" منشأة لاستقبال 220 ألف متدرب ومتدربة

أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها لعودة حضورية آمنة في "235" منشأة تدريبية "كلية تقنية ومعاهد صناعية" لاستقبال أكثر 220 ألف متدرب ومتدربة، حيث بلغ عدد المقبولين حتى الآن في مختلف البرامج، أكثر من 49 ألف متدرب ومتدربة.

وسيتم إطلاق برنامج تهيئة حضوري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والتأكيد على اشتراط التحصين لدخول المنشآت التدريبية، حيث جرى إصدار نسخة إلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.

وعملت المؤسسة على تنفيذ خطة عودة آمنة شملت حملة توعوية وتثقيفية بأهمية أخذ لقاح كورونا استهدفت منسوبي ومتدربي المؤسسة، كما تمّ تجهيز 24 مركزاً لأخذ اللقاحات في المنشآت التدريبية والإدارية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع القطاعات الصحية والجامعات في المناطق لحصول جميع المتدربين المستجدين والمستمرين على لقاح كوفيد-19 قبل بدء العام التدريبي.

وأكّد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ أن المؤسسة عملت على الاستعداد لهذه المرحلة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استئناف الرحلة التدريبية في بيئة صحية وآمنة، والإسهام في بناء أجيال المستقبل.

وبين أن المؤسسة بذلت جلّ جهدها لتطوير مشروعاتها الحالية والمستقبلية للرقي بمستوى كوادرها البشرية، ومناهجها، وبرامجها التدريبية، ومبانيها، وكذلك شراكاتها المحلية والعالمية للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة، وفي هذا العام، وبفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -رعاها الله- توسعت المؤسسة في تقديم برامج نوعية للبنين والبنات من خلال تشغيل (17) كلية وأكاديمية جديدة بمختلف مناطق المملكة، لتقدم برامج تدريبية في عدة مجالات حيوية، من أبرزها: الترفيه، الخدمات اللوجستية، الأمن السيبراني، والأعمال المصرفية وغيرها من مجالات واعدة، وذلك استشرافاً للمستقبل ومواكبة للمرحلة التنموية بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد
سبق

أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها لعودة حضورية آمنة في "235" منشأة تدريبية "كلية تقنية ومعاهد صناعية" لاستقبال أكثر 220 ألف متدرب ومتدربة، حيث بلغ عدد المقبولين حتى الآن في مختلف البرامج، أكثر من 49 ألف متدرب ومتدربة.

وسيتم إطلاق برنامج تهيئة حضوري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والتأكيد على اشتراط التحصين لدخول المنشآت التدريبية، حيث جرى إصدار نسخة إلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.

وعملت المؤسسة على تنفيذ خطة عودة آمنة شملت حملة توعوية وتثقيفية بأهمية أخذ لقاح كورونا استهدفت منسوبي ومتدربي المؤسسة، كما تمّ تجهيز 24 مركزاً لأخذ اللقاحات في المنشآت التدريبية والإدارية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع القطاعات الصحية والجامعات في المناطق لحصول جميع المتدربين المستجدين والمستمرين على لقاح كوفيد-19 قبل بدء العام التدريبي.

وأكّد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ أن المؤسسة عملت على الاستعداد لهذه المرحلة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استئناف الرحلة التدريبية في بيئة صحية وآمنة، والإسهام في بناء أجيال المستقبل.

وبين أن المؤسسة بذلت جلّ جهدها لتطوير مشروعاتها الحالية والمستقبلية للرقي بمستوى كوادرها البشرية، ومناهجها، وبرامجها التدريبية، ومبانيها، وكذلك شراكاتها المحلية والعالمية للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة، وفي هذا العام، وبفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -رعاها الله- توسعت المؤسسة في تقديم برامج نوعية للبنين والبنات من خلال تشغيل (17) كلية وأكاديمية جديدة بمختلف مناطق المملكة، لتقدم برامج تدريبية في عدة مجالات حيوية، من أبرزها: الترفيه، الخدمات اللوجستية، الأمن السيبراني، والأعمال المصرفية وغيرها من مجالات واعدة، وذلك استشرافاً للمستقبل ومواكبة للمرحلة التنموية بالمملكة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:23 AM

49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد

لعودة حضورية آمنة في "235" منشأة لاستقبال 220 ألف متدرب ومتدربة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
550

أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها لعودة حضورية آمنة في "235" منشأة تدريبية "كلية تقنية ومعاهد صناعية" لاستقبال أكثر 220 ألف متدرب ومتدربة، حيث بلغ عدد المقبولين حتى الآن في مختلف البرامج، أكثر من 49 ألف متدرب ومتدربة.

وسيتم إطلاق برنامج تهيئة حضوري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والتأكيد على اشتراط التحصين لدخول المنشآت التدريبية، حيث جرى إصدار نسخة إلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.

وعملت المؤسسة على تنفيذ خطة عودة آمنة شملت حملة توعوية وتثقيفية بأهمية أخذ لقاح كورونا استهدفت منسوبي ومتدربي المؤسسة، كما تمّ تجهيز 24 مركزاً لأخذ اللقاحات في المنشآت التدريبية والإدارية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع القطاعات الصحية والجامعات في المناطق لحصول جميع المتدربين المستجدين والمستمرين على لقاح كوفيد-19 قبل بدء العام التدريبي.

وأكّد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ أن المؤسسة عملت على الاستعداد لهذه المرحلة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استئناف الرحلة التدريبية في بيئة صحية وآمنة، والإسهام في بناء أجيال المستقبل.

وبين أن المؤسسة بذلت جلّ جهدها لتطوير مشروعاتها الحالية والمستقبلية للرقي بمستوى كوادرها البشرية، ومناهجها، وبرامجها التدريبية، ومبانيها، وكذلك شراكاتها المحلية والعالمية للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة، وفي هذا العام، وبفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -رعاها الله- توسعت المؤسسة في تقديم برامج نوعية للبنين والبنات من خلال تشغيل (17) كلية وأكاديمية جديدة بمختلف مناطق المملكة، لتقدم برامج تدريبية في عدة مجالات حيوية، من أبرزها: الترفيه، الخدمات اللوجستية، الأمن السيبراني، والأعمال المصرفية وغيرها من مجالات واعدة، وذلك استشرافاً للمستقبل ومواكبة للمرحلة التنموية بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة