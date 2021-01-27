روسيا: الاتفاق مع تركيا حول إدلب لم ينفذ بالكامل
بعد إعلانها عن تدهور الأوضاع في المدينة
نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله، اليوم (الأحد): "إن اتفاقًا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل مما يزيد من قلق موسكو ودمشق".
وحاولت موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وأن المنطقة تخضع بالكامل تقريبًا لسيطرة متشددي جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).
روسيا: الاتفاق مع تركيا حول إدلب لم ينفذ بالكامل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-27
نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله، اليوم (الأحد): "إن اتفاقًا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل مما يزيد من قلق موسكو ودمشق".
وحاولت موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وأن المنطقة تخضع بالكامل تقريبًا لسيطرة متشددي جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
04:28 PM
روسيا: الاتفاق مع تركيا حول إدلب لم ينفذ بالكامل
بعد إعلانها عن تدهور الأوضاع في المدينة
نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله، اليوم (الأحد): "إن اتفاقًا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل مما يزيد من قلق موسكو ودمشق".
وحاولت موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وأن المنطقة تخضع بالكامل تقريبًا لسيطرة متشددي جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).