روسيا: الاتفاق مع تركيا حول إدلب لم ينفذ بالكامل

بعد إعلانها عن تدهور الأوضاع في المدينة

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله، اليوم (الأحد): "إن اتفاقًا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل مما يزيد من قلق موسكو ودمشق".

وحاولت موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وأن المنطقة تخضع بالكامل تقريبًا لسيطرة متشددي جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).