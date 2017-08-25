فريق "إخاء" لرعاية الأيتام يزور مركز عبد العزيز للحوار الوطني

شارك في أمسية عن "منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية"

زار فريق المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، المشارِك في برنامج "صحتي حياتي" الذي يُنفذ بالتعاون مع مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

واستقبل الوفد نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إبراهيم عسيري.

شارك الفريق في أمسية تحت عنوان "منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية"، تحدث فيها عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر المهيزع، وكاتبة الرأي الدكتورة حسناء القنيعير، وأدارت الأمسية حصة الشهري.

من جانبه أشاد رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، بحضور هؤلاء الشباب وتفاعلهم مع موضوع "منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية".

وأكد أن من معاني حبنا لوطننا المملكة العربية السعودية: المحافظة على الوحدة الوطنية والإخلاص في العمل.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الاجتماعية في تعزيز قيم المواطنة الصالحة.

كما أثنى الدكتور "المصيبيح" على تنظيم الزيارة ضمن اتفاقية التعاون بين "إخاء" و"تعارفوا"، وتستهدف فئة الشباب المشاركين في برنامج "صحتي حياتي"، بمجموعة من البرامج والفعاليات التي تساهم في تطوير مهاراتهم ومواهبهم وتثري خبراتهم العلمية والعملية.

بعد ذلك زار الحضور معرض مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، واطّلعوا خلال الزيارة على مكونات المعرض التقنية التي تخاطب الفكر لتنمية مهارات الحوار وتقبُّل الآخر، بما يعزّز مبادئ التسامح والتعايش، وغرس القيم الوطنية في نفوس أبناء الوطن، حبًّا ووفاء وإخلاصًا لهذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية وقادتها.