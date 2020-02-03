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الإيقاع بعصابة الـ ٤ في مكة .. سطو وانتحال شخصيات رجال أمن وبحوزتهم مليون ريال

أقرّوا بارتكاب 3 جرائم في محافظتَي جدة والطائف واُتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم

ألقت شرطة منطقة مكة المكرّمة القبض على تشكيل عصابي تورَّط في ارتكاب عددٍ من جرائم السطو والاعتداء منتحلين شخصيات رجال أمن.

تفصيلاً؛ صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله وتوفيقه- عن الإطاحة بتشكيل عصابي والقبض على عناصره؛ ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية الهندية, جميعهم في العقد الرابع من العمر, وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم السطو على المستودعات والمحال التجارية والاعتداء على العاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية منتحلين شخصيات رجال أمن.

وأوضح الغامدي؛ أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (3) جرائم في محافظتَي جدة والطائف، وتم بحوزتهم ضبط (947) ألف ريال، ومركبة تمّ استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإيقاع بعصابة الـ ٤ في مكة .. سطو وانتحال شخصيات رجال أمن وبحوزتهم مليون ريال
سبق

ألقت شرطة منطقة مكة المكرّمة القبض على تشكيل عصابي تورَّط في ارتكاب عددٍ من جرائم السطو والاعتداء منتحلين شخصيات رجال أمن.

تفصيلاً؛ صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله وتوفيقه- عن الإطاحة بتشكيل عصابي والقبض على عناصره؛ ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية الهندية, جميعهم في العقد الرابع من العمر, وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم السطو على المستودعات والمحال التجارية والاعتداء على العاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية منتحلين شخصيات رجال أمن.

وأوضح الغامدي؛ أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (3) جرائم في محافظتَي جدة والطائف، وتم بحوزتهم ضبط (947) ألف ريال، ومركبة تمّ استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:00 AM

الإيقاع بعصابة الـ ٤ في مكة .. سطو وانتحال شخصيات رجال أمن وبحوزتهم مليون ريال

أقرّوا بارتكاب 3 جرائم في محافظتَي جدة والطائف واُتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ألقت شرطة منطقة مكة المكرّمة القبض على تشكيل عصابي تورَّط في ارتكاب عددٍ من جرائم السطو والاعتداء منتحلين شخصيات رجال أمن.

تفصيلاً؛ صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله وتوفيقه- عن الإطاحة بتشكيل عصابي والقبض على عناصره؛ ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية الهندية, جميعهم في العقد الرابع من العمر, وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم السطو على المستودعات والمحال التجارية والاعتداء على العاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية منتحلين شخصيات رجال أمن.

وأوضح الغامدي؛ أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (3) جرائم في محافظتَي جدة والطائف، وتم بحوزتهم ضبط (947) ألف ريال، ومركبة تمّ استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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