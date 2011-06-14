"كوبا أميركا" تنطلق فجر السبت بمواجهة البرازيل وبوليفيا

بمشاركة 12 منتخباً .. بينها منتخبان آسيويان

تنطلق السبت، وتحديداً عند الساعة 3:30 فجراً، بطولة كوبا أميركا في نسختها الـ 46 بمواجهة البرازيل "البلد المنظم" وبوليفيا.

وتعود بطولة كوبا أميركا للبرازيل عقب غياب 30 عاماً لتتويج ملك جديد لقارة أميركا الجنوبية من بين المنتخبات الـ 12 المشاركة، ومن بينها قطر واليابان المدعوتان للبطولة.

وستقام النسخة الـ 46 من المنافسة بين يومَي 14 يونيو و7 يوليو في خمس مدن بالبرازيل هي: بيلو أوريزونتي، وبورتو أليجري، وريو دي جانيرو، وسالفادر، وساو باولو.

المشاركون:

إلى جانب قطر واليابان، بطل آسيا ووصيفه على الترتيب، تتنافس 10 منتخبات من الدول الأعضاء باتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراجوي وأوروجواي وبيرو وفنزويلا.

المجموعات:

المجموعة الأولى: البرازيل وبوليفيا وفنزويلا وبيرو.

المجموعة الثانية: الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي وقطر.

المجموعة الثالثة: أوروجواي والإكوادور واليابان وتشيلي.

البلد المضيف:

تعد البرازيل هي الدولة الأكبر في قارة أميركا الجنوبية بمساحة تفوق 8.5 مليون كيلو متر مربع يعيش بها 207 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وعلى الجانب الاقتصادي، تمثل البرازيل تاسع قوة اقتصادية على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 1.800 تريليون دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة عام 2018.

الملاعب:

ستشهد بطولة كوبا أميركا 26 مباراة ستقام بستة ملاعب بـ 5 مدن مختلفة، كلها مهمة ووجهات سياحية جذابة.





بيلو هوريزونتي: ملعب مينيراو (63 ألف متفرج).

بورتو أليجري: ملعب أرينا دو جريميو (56 ألف متفرج).

ريو دي جانيرو: ملعب ماراكانا الشهير (78 ألف متفرج).

سلفادور:ملعب أرينا فونتي نوفا (48 ألف متفرج).

ساو باولو: ملعب مورومبي (67 ألف متفرج) وأرينا كورينثيانز (48 ألف متفرج).

استخدام حكم الفيديو المساعد (فار):

للمرة الأولى في تاريخ البطولة سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وسبق لكونمبيول الذي ينظم هذه البطولة، استخدام (فار) في منافسات أخرى بالقارة لكن على مستوى الأندية مثل كأس ليبرتادوريس وسودأمريكانا.