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تطبيق توكلنا يضيف خدمة تصريح رياضة المشي: ٦٠ دقيقة

أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول.

وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم.

ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح.

تطبيق توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق توكلنا يضيف خدمة تصريح رياضة المشي: ٦٠ دقيقة
سبق

أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول.

وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم.

ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
12:44 PM
اخر تعديل
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:43 PM

تطبيق توكلنا يضيف خدمة تصريح رياضة المشي: ٦٠ دقيقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
16,163

أتاح تطبيق توكلنا خدمة تصريح رياضة المشي ضمن خدماته خلال منع التجول.

وأتيحت الخدمة الجديدة بعد تحديث التطبيق اليوم.

ويتاح من خلال الخدمة إصدار تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة داخل نطاق الحي السكني بمسافة 1 كيلومتر من موقع سكن طالب التصريح.

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