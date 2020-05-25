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كورونا والعالم.. أكثر من 345 ألف وفاة والإصابات تتجاوز 5,4 مليون

هوبكنز: أكبر عدد في الولايات المتحدة بمليون و643,5 ألفًا ثم البرازيل

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

ووفق روسيا اليوم حسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعًا في تتبع انتشار جائحة كورونا: فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألفًا في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألفًا) ثم البرازيل (363,2 ألفًا) وروسيا (344,4 ألفًا).

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كورونا والعالم.. أكثر من 345 ألف وفاة والإصابات تتجاوز 5,4 مليون
سبق

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

ووفق روسيا اليوم حسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعًا في تتبع انتشار جائحة كورونا: فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألفًا في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألفًا) ثم البرازيل (363,2 ألفًا) وروسيا (344,4 ألفًا).

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
10:15 AM

كورونا والعالم.. أكثر من 345 ألف وفاة والإصابات تتجاوز 5,4 مليون

هوبكنز: أكبر عدد في الولايات المتحدة بمليون و643,5 ألفًا ثم البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

ووفق روسيا اليوم حسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعًا في تتبع انتشار جائحة كورونا: فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألفًا في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألفًا) ثم البرازيل (363,2 ألفًا) وروسيا (344,4 ألفًا).

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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