النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تحدّد كيفية تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية

الهيئة أشارت إلى أهمية الاهتمام بالعادات الصحية مثل الرياضة والتغذية السليمة

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، أن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية هي تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها تحدث في بعض الأحيان، أثناء استخدام المستحضرات الصيدلانية "الأدوية، اللقاحات، المستحضرات العشبية والمكملات الصحية" بجرعاتها الصحيحة.

وقالت الهيئة: يمكن تلافيها من خلال عدم استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والبحث عن البدائل الآمنة للدواء بعد استشارة الطبيب المعالج، والالتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية، مثل الرياضة والتغذية السليمة، التي تقلل الحاجة إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تحدّد كيفية تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية
سبق

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، أن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية هي تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها تحدث في بعض الأحيان، أثناء استخدام المستحضرات الصيدلانية "الأدوية، اللقاحات، المستحضرات العشبية والمكملات الصحية" بجرعاتها الصحيحة.

وقالت الهيئة: يمكن تلافيها من خلال عدم استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والبحث عن البدائل الآمنة للدواء بعد استشارة الطبيب المعالج، والالتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية، مثل الرياضة والتغذية السليمة، التي تقلل الحاجة إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
01:49 PM

"الغذاء والدواء" تحدّد كيفية تلافي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية

الهيئة أشارت إلى أهمية الاهتمام بالعادات الصحية مثل الرياضة والتغذية السليمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
116

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، أن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية هي تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها تحدث في بعض الأحيان، أثناء استخدام المستحضرات الصيدلانية "الأدوية، اللقاحات، المستحضرات العشبية والمكملات الصحية" بجرعاتها الصحيحة.

وقالت الهيئة: يمكن تلافيها من خلال عدم استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والبحث عن البدائل الآمنة للدواء بعد استشارة الطبيب المعالج، والالتزام بالإرشادات الطبية المذكورة في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية، مثل الرياضة والتغذية السليمة، التي تقلل الحاجة إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,150

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة