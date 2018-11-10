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الأمطار تواعد مناطق المملكة .. وتنبيهات "الأرصاد" ترسم ملامحها "تفاصيل"

بدأ بعضها مع ساعات الفجر وتتواصل حتى يوم غد مع احتمال السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير والباحة والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرّمة والرياض والمدينة وجازان، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتَي الباحة وعسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وفي منطقة الرياض، ينبّه "الإنذار المبكّر" من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت منذ أمس الجمعة وتتواصل حتى الساعة الثالثة فجراً من صباح يوم غد الأحد.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً آخر لمناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الرابعة فجراً وتتواصل حتى الرابعة عصراً.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل للسابعة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة المدينة المنوّرة من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

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الأمطار تواعد مناطق المملكة .. وتنبيهات "الأرصاد" ترسم ملامحها "تفاصيل"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير والباحة والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرّمة والرياض والمدينة وجازان، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتَي الباحة وعسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وفي منطقة الرياض، ينبّه "الإنذار المبكّر" من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت منذ أمس الجمعة وتتواصل حتى الساعة الثالثة فجراً من صباح يوم غد الأحد.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً آخر لمناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الرابعة فجراً وتتواصل حتى الرابعة عصراً.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل للسابعة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة المدينة المنوّرة من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:44 AM

الأمطار تواعد مناطق المملكة .. وتنبيهات "الأرصاد" ترسم ملامحها "تفاصيل"

بدأ بعضها مع ساعات الفجر وتتواصل حتى يوم غد مع احتمال السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير والباحة والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرّمة والرياض والمدينة وجازان، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتَي الباحة وعسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وفي منطقة الرياض، ينبّه "الإنذار المبكّر" من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت منذ أمس الجمعة وتتواصل حتى الساعة الثالثة فجراً من صباح يوم غد الأحد.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً آخر لمناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الرابعة فجراً وتتواصل حتى الرابعة عصراً.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل للسابعة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة المدينة المنوّرة من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

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