النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين

كما وافق المجلس اليوم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن تقرير "الداخلية"

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، كما وافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.

وفي مستهل جلسته العادية الحادية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وناقش #الشورى عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام الزراعة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، ووافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام الزراعة، وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، كما وافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.

وفي مستهل جلسته العادية الحادية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وناقش #الشورى عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام الزراعة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، ووافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام الزراعة، وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
01:21 PM

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين

كما وافق المجلس اليوم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن تقرير "الداخلية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,075

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، كما وافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.

وفي مستهل جلسته العادية الحادية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وناقش #الشورى عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام الزراعة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، ووافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام الزراعة، وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,428
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة