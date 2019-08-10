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طيران الأمن يكثف جهوده لخدمة ضيوف الرحمن بعرفات

طلعات جوية متواصلة تجوب المشعر لرصد الأمن والمرور

سخّرت القيادة العامة لطيران الأمن جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، ورفعت جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر.

وقال قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام: القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء مشعر عرفات لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال عملية التصعيد إلى عرفات والاستقرار في المشعر، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة.

وأضاف: القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

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طيران الأمن يكثف جهوده لخدمة ضيوف الرحمن بعرفات
سبق

سخّرت القيادة العامة لطيران الأمن جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، ورفعت جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر.

وقال قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام: القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء مشعر عرفات لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال عملية التصعيد إلى عرفات والاستقرار في المشعر، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة.

وأضاف: القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:33 PM

طيران الأمن يكثف جهوده لخدمة ضيوف الرحمن بعرفات

طلعات جوية متواصلة تجوب المشعر لرصد الأمن والمرور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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سخّرت القيادة العامة لطيران الأمن جميع إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، ورفعت جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر.

وقال قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام: القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء مشعر عرفات لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال عملية التصعيد إلى عرفات والاستقرار في المشعر، ومن ثم النفرة إلى مزدلفة.

وأضاف: القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

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