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"هلال الباحة " ينظم دورة إسعافات أولية لقوى الأمن في المنطقة

ضمن مبادرة "همة السفراء "للتدريب بالعيادات التخصصية

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة سفير الحياة ضمن مبادرة همة السفراء للتدريب في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة، بتوجيه من مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني إن تنفيذ هذه الدورات تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق رسالة الهيئة للتوعية بالإسعافات الأولية، والتي تستهدف المجتمع بالتدريب والتوعية إيماناً منا بدور المستجيب الأول في سلسلة العملية الإسعافية التي تبدأ من المستجيب الأول إلى حين وصول الحالة إلى المنشآت الطبية.
فيما حث مدير عام المنطقة خالد الغامدي المجتمع إلى الاستفادة من برامج الهيئة التدريبية المتاحة من خلال منصة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وقدم العقيد صيدلي ناصر بن عبدالرحمن الزهراني مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة شكره وتقديره لفرع الهيئة بالمنطقة لتدريب منسوبي العيادات من الإداريين ومنسوبي الأمن والسلامة على مبادئ الإسعافات الأولية.

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"هلال الباحة " ينظم دورة إسعافات أولية لقوى الأمن في المنطقة
سبق

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة سفير الحياة ضمن مبادرة همة السفراء للتدريب في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة، بتوجيه من مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني إن تنفيذ هذه الدورات تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق رسالة الهيئة للتوعية بالإسعافات الأولية، والتي تستهدف المجتمع بالتدريب والتوعية إيماناً منا بدور المستجيب الأول في سلسلة العملية الإسعافية التي تبدأ من المستجيب الأول إلى حين وصول الحالة إلى المنشآت الطبية.
فيما حث مدير عام المنطقة خالد الغامدي المجتمع إلى الاستفادة من برامج الهيئة التدريبية المتاحة من خلال منصة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وقدم العقيد صيدلي ناصر بن عبدالرحمن الزهراني مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة شكره وتقديره لفرع الهيئة بالمنطقة لتدريب منسوبي العيادات من الإداريين ومنسوبي الأمن والسلامة على مبادئ الإسعافات الأولية.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
10:37 PM

"هلال الباحة " ينظم دورة إسعافات أولية لقوى الأمن في المنطقة

ضمن مبادرة "همة السفراء "للتدريب بالعيادات التخصصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة سفير الحياة ضمن مبادرة همة السفراء للتدريب في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة، بتوجيه من مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني إن تنفيذ هذه الدورات تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق رسالة الهيئة للتوعية بالإسعافات الأولية، والتي تستهدف المجتمع بالتدريب والتوعية إيماناً منا بدور المستجيب الأول في سلسلة العملية الإسعافية التي تبدأ من المستجيب الأول إلى حين وصول الحالة إلى المنشآت الطبية.
فيما حث مدير عام المنطقة خالد الغامدي المجتمع إلى الاستفادة من برامج الهيئة التدريبية المتاحة من خلال منصة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وقدم العقيد صيدلي ناصر بن عبدالرحمن الزهراني مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة شكره وتقديره لفرع الهيئة بالمنطقة لتدريب منسوبي العيادات من الإداريين ومنسوبي الأمن والسلامة على مبادئ الإسعافات الأولية.

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