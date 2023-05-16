سيول وبَرَد ورياح.. تنبيه متقدم لجازان و5 من محافظاتها يضم الطرق السريعة

حالة من الهطولات تستمر حتى 8 مساءً مصحوبة بتدني الرؤية و"المدني" تحذّر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.