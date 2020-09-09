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نجران.. توطين الوظائف تحصر 22 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بسعوديين

خلال جولات نفّذتها لمتابعة القرار في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري؛ أن اللجنة قامت بزيارة 38 محلاً، بلغت نسبة التوطين بها 51%، وعدد العاملين فيها من السعوديين 38 موظفاً، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 40 وافداً من مختلف الجنسيات وتم حصر 22 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ودعا الدوسري؛ أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى سرعة توظيف السعوديين منعاً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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نجران.. توطين الوظائف تحصر 22 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بسعوديين
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري؛ أن اللجنة قامت بزيارة 38 محلاً، بلغت نسبة التوطين بها 51%، وعدد العاملين فيها من السعوديين 38 موظفاً، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 40 وافداً من مختلف الجنسيات وتم حصر 22 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ودعا الدوسري؛ أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى سرعة توظيف السعوديين منعاً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
11:25 AM

نجران.. توطين الوظائف تحصر 22 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بسعوديين

خلال جولات نفّذتها لمتابعة القرار في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري؛ أن اللجنة قامت بزيارة 38 محلاً، بلغت نسبة التوطين بها 51%، وعدد العاملين فيها من السعوديين 38 موظفاً، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط 40 وافداً من مختلف الجنسيات وتم حصر 22 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ودعا الدوسري؛ أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى سرعة توظيف السعوديين منعاً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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