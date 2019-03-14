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بندر الفيصل يتوِّج الجواد "ولد أخيل" بكأس المؤسس

يعود لإسطبل سعود بن سلمان

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله -، ونيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رعى الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، مساء اليوم حفل السباق الكبير على كأس المؤسس في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وتكوَّن حفل السباق من عشرة أشواط، خُصص الشوط العاشر منها لكأس المؤسس (الفئة الأولى) لخيل الإنتاج المحلي لعمر ثلاث سنوات بجميع الدرجات، وجائزته ثلاثة ملايين ريال، ومسافة الشوط 1600 متر.

وعند وصول راعي الحفل بعد نهاية الشوط التاسع عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس.

وحقق الجواد "ولد أخيل" لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول. وهو من تدريب أحمد عبدالواحد، وبقيادة الخيال لويس موراليس.

وبعد نهاية الشوط سلَّم الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، كأس المؤسس لمطلق بن مسلم أبو اثنين المشرف الإداري لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية سباق نادي الفروسية السنوي الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بندر الفيصل يتوِّج الجواد "ولد أخيل" بكأس المؤسس
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله -، ونيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رعى الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، مساء اليوم حفل السباق الكبير على كأس المؤسس في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وتكوَّن حفل السباق من عشرة أشواط، خُصص الشوط العاشر منها لكأس المؤسس (الفئة الأولى) لخيل الإنتاج المحلي لعمر ثلاث سنوات بجميع الدرجات، وجائزته ثلاثة ملايين ريال، ومسافة الشوط 1600 متر.

وعند وصول راعي الحفل بعد نهاية الشوط التاسع عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس.

وحقق الجواد "ولد أخيل" لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول. وهو من تدريب أحمد عبدالواحد، وبقيادة الخيال لويس موراليس.

وبعد نهاية الشوط سلَّم الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، كأس المؤسس لمطلق بن مسلم أبو اثنين المشرف الإداري لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:04 PM

بندر الفيصل يتوِّج الجواد "ولد أخيل" بكأس المؤسس

يعود لإسطبل سعود بن سلمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله -، ونيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رعى الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، مساء اليوم حفل السباق الكبير على كأس المؤسس في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وتكوَّن حفل السباق من عشرة أشواط، خُصص الشوط العاشر منها لكأس المؤسس (الفئة الأولى) لخيل الإنتاج المحلي لعمر ثلاث سنوات بجميع الدرجات، وجائزته ثلاثة ملايين ريال، ومسافة الشوط 1600 متر.

وعند وصول راعي الحفل بعد نهاية الشوط التاسع عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس.

وحقق الجواد "ولد أخيل" لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز المركز الأول. وهو من تدريب أحمد عبدالواحد، وبقيادة الخيال لويس موراليس.

وبعد نهاية الشوط سلَّم الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، كأس المؤسس لمطلق بن مسلم أبو اثنين المشرف الإداري لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

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