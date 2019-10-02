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إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على أحد الطرق الحيوية في أبها

تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه في خدمة الأمتين العربية والإسلامية

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإطلاق اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- على أحد الطرق الحيوية بأبها؛ وذلك تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير نفذت توجيه إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح أمير دولة الكويت على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها.

وبيّن أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديراً لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاداً طريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها؛ لكونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال.

مما يذكر أن مسار طريق الأمير جابر الصباح يبدأ من طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق بني مالك، ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على أحد الطرق الحيوية في أبها
سبق

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإطلاق اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- على أحد الطرق الحيوية بأبها؛ وذلك تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير نفذت توجيه إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح أمير دولة الكويت على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها.

وبيّن أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديراً لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاداً طريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها؛ لكونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال.

مما يذكر أن مسار طريق الأمير جابر الصباح يبدأ من طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق بني مالك، ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
02:46 PM

إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على أحد الطرق الحيوية في أبها

تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه في خدمة الأمتين العربية والإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإطلاق اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- على أحد الطرق الحيوية بأبها؛ وذلك تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير نفذت توجيه إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح أمير دولة الكويت على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها.

وبيّن أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديراً لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاداً طريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها؛ لكونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال.

مما يذكر أن مسار طريق الأمير جابر الصباح يبدأ من طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق بني مالك، ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.

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