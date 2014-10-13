النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العساف": زيارة "بوتين" تدعم للمملكة بناء علاقة منفتحة.. وأمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي

قال لـ"سبق": العلاقات السعودية الروسية منعطف رئيس

أكد أستاذ الإعلام السياسي عبدالله عبدالمحسن العساف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة غداً تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الروسية منعطفاً رئيساً، وأن أمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية.

وقال "العساف" لـ"سبق": إن هناك ملفات أمنية يجب أن تُغلَق، منها شراكة روسيا مع النظام الإيراني العدو الأول للمنطقة؛ من أجل الضغط على النظام الإيراني لحفظ الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي الذي تعرضت له "أرامكو" أدى لعدم استقرار أسعار النفط، في الوقت الذي تستثمر فيه "أرامكو" في روسيا لأول مرة.

وأضاف: أمن الطاقة سيتحقق من خلال أمن الممرات المائية، ومعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية، وإن الظروف الراهنة تحتم علينا تنويع سلة علاقتنا السياسية كما ننوع علاقاتنا الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى بناء علاقة منفتحة اتجاه روسيا؛ بسبب التباطؤ الغربي في معالجة أزمات المنطقة والتردد الأمريكي تجاه أمن واستقرار المنطقة.

وبيّن أن العلاقات السعودية الروسية بحاجة إلى أن تكون علاقة شراكة استراتيجية أكثر من كونها علاقة تبادلية عادية، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار المتغيرات الأخيرة، من بينها العدوان التركي على سوريا، وكون روسيا الفاعل الرئيسي في الملف السوري، وأيضاً لروسيا خطوات قوية تجاه الملف اليمني.

وتابع: ثلاث مراحل مرّت بها العلاقات السعودية الروسية في ثوبها الجديد، منذ زيارة ولي العهد في 2013، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين في 2017، ثم زيارة الرئيس بوتين المرتقبة غداً، مشيراً إلى أن هذه الزيارات أو الأسس الثلاث ستشكل منعطفاً رئيساً في علاقات المملكة بروسيا خلال الفترة المقبلة.

بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العساف": زيارة "بوتين" تدعم للمملكة بناء علاقة منفتحة.. وأمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي
سبق

أكد أستاذ الإعلام السياسي عبدالله عبدالمحسن العساف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة غداً تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الروسية منعطفاً رئيساً، وأن أمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية.

وقال "العساف" لـ"سبق": إن هناك ملفات أمنية يجب أن تُغلَق، منها شراكة روسيا مع النظام الإيراني العدو الأول للمنطقة؛ من أجل الضغط على النظام الإيراني لحفظ الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي الذي تعرضت له "أرامكو" أدى لعدم استقرار أسعار النفط، في الوقت الذي تستثمر فيه "أرامكو" في روسيا لأول مرة.

وأضاف: أمن الطاقة سيتحقق من خلال أمن الممرات المائية، ومعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية، وإن الظروف الراهنة تحتم علينا تنويع سلة علاقتنا السياسية كما ننوع علاقاتنا الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى بناء علاقة منفتحة اتجاه روسيا؛ بسبب التباطؤ الغربي في معالجة أزمات المنطقة والتردد الأمريكي تجاه أمن واستقرار المنطقة.

وبيّن أن العلاقات السعودية الروسية بحاجة إلى أن تكون علاقة شراكة استراتيجية أكثر من كونها علاقة تبادلية عادية، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار المتغيرات الأخيرة، من بينها العدوان التركي على سوريا، وكون روسيا الفاعل الرئيسي في الملف السوري، وأيضاً لروسيا خطوات قوية تجاه الملف اليمني.

وتابع: ثلاث مراحل مرّت بها العلاقات السعودية الروسية في ثوبها الجديد، منذ زيارة ولي العهد في 2013، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين في 2017، ثم زيارة الرئيس بوتين المرتقبة غداً، مشيراً إلى أن هذه الزيارات أو الأسس الثلاث ستشكل منعطفاً رئيساً في علاقات المملكة بروسيا خلال الفترة المقبلة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
05:00 PM

"العساف": زيارة "بوتين" تدعم للمملكة بناء علاقة منفتحة.. وأمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي

قال لـ"سبق": العلاقات السعودية الروسية منعطف رئيس

A A A
زيد الخمشي - الرياض
3
956

أكد أستاذ الإعلام السياسي عبدالله عبدالمحسن العساف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة غداً تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الروسية منعطفاً رئيساً، وأن أمن الطاقة سيتحقق بمعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية.

وقال "العساف" لـ"سبق": إن هناك ملفات أمنية يجب أن تُغلَق، منها شراكة روسيا مع النظام الإيراني العدو الأول للمنطقة؛ من أجل الضغط على النظام الإيراني لحفظ الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي الذي تعرضت له "أرامكو" أدى لعدم استقرار أسعار النفط، في الوقت الذي تستثمر فيه "أرامكو" في روسيا لأول مرة.

وأضاف: أمن الطاقة سيتحقق من خلال أمن الممرات المائية، ومعاقبة المعتدي على المنشآت النفطية، وإن الظروف الراهنة تحتم علينا تنويع سلة علاقتنا السياسية كما ننوع علاقاتنا الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى بناء علاقة منفتحة اتجاه روسيا؛ بسبب التباطؤ الغربي في معالجة أزمات المنطقة والتردد الأمريكي تجاه أمن واستقرار المنطقة.

وبيّن أن العلاقات السعودية الروسية بحاجة إلى أن تكون علاقة شراكة استراتيجية أكثر من كونها علاقة تبادلية عادية، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار المتغيرات الأخيرة، من بينها العدوان التركي على سوريا، وكون روسيا الفاعل الرئيسي في الملف السوري، وأيضاً لروسيا خطوات قوية تجاه الملف اليمني.

وتابع: ثلاث مراحل مرّت بها العلاقات السعودية الروسية في ثوبها الجديد، منذ زيارة ولي العهد في 2013، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين في 2017، ثم زيارة الرئيس بوتين المرتقبة غداً، مشيراً إلى أن هذه الزيارات أو الأسس الثلاث ستشكل منعطفاً رئيساً في علاقات المملكة بروسيا خلال الفترة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,016
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,746
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,850
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,550

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة