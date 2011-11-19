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الشلهوب: ضم مختار فلاتة للفيحاء ممكن..القرار بيد "موسلين"

أشاد سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، بمختار فلاتة مهاجم فريق الهلال.

وعن نيتهم التعاقد معه قال الشلهوب في تصريحات إذاعية: "مختار لاعب كبير، لكن القرار الأخير بيد مدرب الفريق موسلين. كما أننا نعتز بوجود الكولومبي إسبيريا في خط المقدمة، وعقده لا يزال ساري المفعول".

واستطرد الشلهوب: نحن الآن نسير في الطريق الصحيح مع المدرب الجديد، ومنذ إشرافه على الفريق (فنيًّا) لم نخسر في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري. وهذا مؤشر جيد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشلهوب: ضم مختار فلاتة للفيحاء ممكن..القرار بيد "موسلين"
سبق

أشاد سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، بمختار فلاتة مهاجم فريق الهلال.

وعن نيتهم التعاقد معه قال الشلهوب في تصريحات إذاعية: "مختار لاعب كبير، لكن القرار الأخير بيد مدرب الفريق موسلين. كما أننا نعتز بوجود الكولومبي إسبيريا في خط المقدمة، وعقده لا يزال ساري المفعول".

واستطرد الشلهوب: نحن الآن نسير في الطريق الصحيح مع المدرب الجديد، ومنذ إشرافه على الفريق (فنيًّا) لم نخسر في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري. وهذا مؤشر جيد.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:05 PM

الشلهوب: ضم مختار فلاتة للفيحاء ممكن..القرار بيد "موسلين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، بمختار فلاتة مهاجم فريق الهلال.

وعن نيتهم التعاقد معه قال الشلهوب في تصريحات إذاعية: "مختار لاعب كبير، لكن القرار الأخير بيد مدرب الفريق موسلين. كما أننا نعتز بوجود الكولومبي إسبيريا في خط المقدمة، وعقده لا يزال ساري المفعول".

واستطرد الشلهوب: نحن الآن نسير في الطريق الصحيح مع المدرب الجديد، ومنذ إشرافه على الفريق (فنيًّا) لم نخسر في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري. وهذا مؤشر جيد.

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