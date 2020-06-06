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تايلاند تسجّل حالتَي إصابة جديدتين بكورونا ولا وفيات

ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 3104

سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

فيروس كورونا الجديد

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تايلاند تسجّل حالتَي إصابة جديدتين بكورونا ولا وفيات
سبق

سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
11:10 AM

تايلاند تسجّل حالتَي إصابة جديدتين بكورونا ولا وفيات

ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 3104

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

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