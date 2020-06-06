بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

تايلاند تسجّل حالتَي إصابة جديدتين بكورونا ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-06 سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة. بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 11:10 AM

تايلاند تسجّل حالتَي إصابة جديدتين بكورونا ولا وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 3104





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سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.