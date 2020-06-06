تايلاند تسجّل حالتَي إصابة جديدتين بكورونا ولا وفيات

سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.
بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.
سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.
بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.
فيروس كورونا الجديد
سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.
بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.
سجّلت تايلاند، اليوم، حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.
بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند، إلى 3104 حالات، إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير.