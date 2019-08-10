شاهد من عرفات.. رجال الأمن يسطرون أعمالاً إنسانية في خدمة الحجيج "يمين تحوي ويسار تروي"

بدءًا من دخول ضيوف الرحمن مكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة

سطَّر رجال الأمن خلال موسم حج هذا العام أعمالاً إنسانية رائعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وضمن المشاهد في بذل العطاء لخدمة الحجيج مشهد لرجل أمن على صعيد عرفات وهو يحوي حاجًّا مسنًا بيده اليمنى، ويده اليسرى تروي.

جاء ذلك خلال تأديتهم أعمالهم التي ظهرت جليًّا في الكثير من المواقف والمشاهد على امتداد رحلة الحج، بدءًا من دخول ضيوف الرحمن مكة المكرمة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

ولم يقتصر دور رجال الأمن على الحفاظ على الأمن وتيسير حركة المرور فقط على صعيد عرفات في خدمة الحجاج، ولكن امتد من خلال مساعدة الصغير والكبير والعاجز، ومد اليد للمحتاجين، وإرشاد التائهين، وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر، ورش رذاذ المياه الباردة فوق رؤوس ضيوف الرحمن عند اشتداد حرارة الشمس للتخفيف من وطأتها، والتخفيف عنهم قدر المستطاع.