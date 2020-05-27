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الصحة البريطانية: سنستخدم "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

هانكوك: ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة

قالت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، إنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19 الذين من المرجّح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنّعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

ووفق "رويترز"، قال وزير الصحة مات هانكوك؛ في مؤتمر صحفي للحكومة "ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة".

وأضاف "هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وقالت الحكومة، إن توزيع العقار سيتحدّد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

وقالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، الأسبوع الماضي، إن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج إلى أكسجين إضافي، لكن لا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي.

وقال الباحثون كذلك إنه "نظراً إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير" من المرجّح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "جيلياد"، إنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على ريمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من كوفيد-19 بحلول نهاية هذا الشهر.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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الصحة البريطانية: سنستخدم "ريمديسيفير" لعلاج كورونا
سبق

قالت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، إنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19 الذين من المرجّح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنّعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

ووفق "رويترز"، قال وزير الصحة مات هانكوك؛ في مؤتمر صحفي للحكومة "ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة".

وأضاف "هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وقالت الحكومة، إن توزيع العقار سيتحدّد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

وقالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، الأسبوع الماضي، إن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج إلى أكسجين إضافي، لكن لا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي.

وقال الباحثون كذلك إنه "نظراً إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير" من المرجّح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "جيلياد"، إنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على ريمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من كوفيد-19 بحلول نهاية هذا الشهر.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:47 AM

الصحة البريطانية: سنستخدم "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

هانكوك: ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، إنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19 الذين من المرجّح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنّعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

ووفق "رويترز"، قال وزير الصحة مات هانكوك؛ في مؤتمر صحفي للحكومة "ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة".

وأضاف "هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وقالت الحكومة، إن توزيع العقار سيتحدّد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

وقالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، الأسبوع الماضي، إن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج إلى أكسجين إضافي، لكن لا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي.

وقال الباحثون كذلك إنه "نظراً إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير" من المرجّح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "جيلياد"، إنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على ريمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من كوفيد-19 بحلول نهاية هذا الشهر.

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