"الحصيني" يتوقَّع هطول أمطار متفاوتة ورياحًا قوية على هذه المناطق السبت

قال: لا أنصح بـ"الكشتة".. ويجب على قائدي المركبات توخي الحذر

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني اليوم السبت هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة – بإذن الله - على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان.

وتفصيلاً، توقَّع "الحصيني" نشوء رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة ومكة مثيرة للأتربة، وقال: "لا أنصح بالكشتة. ويجب على قائدي المركبات توخي الحذر".

وأشار إلى توقعه نشوء عاصفة شتوية، ورياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول وفيضانات محلية، مع ثلوج على المرتفعات الجبلية، تشمل فلسطين، وسوريا، ولبنان، والأردن، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وصقيع، تستمر أيامًا عدة.