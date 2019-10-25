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إجراء أول عملية جراحية لعلاج "الشفة الأرنبية" بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين

‬تمكّن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، وفي سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها، من إجراء أول عمليه جراحية لعلاج الشفة الأرنبية لطفلة مقيمة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأوضحت "صحة بيشة" أن العملية أجريت على يد نخبة من الأطباء بقيادة الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين والدكتور غازي علوني اخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة إليزابيث هيدالغو أخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة زهراء الزايد طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطور المنظومة الصحية بصحة بيشة، وذلك بدعم وتحفيز من مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، ودعم متواصل ومتابعة من مدير إدارة طب الاسنان بصحة بيشة الدكتور عبدالله سلمان القرني، وأجريت العملية تحت إشراف المشرف العام على المستشفى الدكتور صالح عبدالرحمن ال خبتي.

الجدير بالذكر أنه تحسنت حالة الطفلة وخرجت من المستشفى وهي بصحة وعافية وأعطيت مواعيد متابعة في العيادة، وأن مثل هذه الحالات كان في السابق يتم تحويلها إلى مستشفيات متخصصة خارج المنطقة.

وأعرب والد الطفلة عن اعتزازه وفخره بمثل هذا الانجاز، مثمناً جهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية ووصف نجاح العملية التي أجريت لابنته بالإنجاز.

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إجراء أول عملية جراحية لعلاج "الشفة الأرنبية" بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
سبق

‬تمكّن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، وفي سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها، من إجراء أول عمليه جراحية لعلاج الشفة الأرنبية لطفلة مقيمة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأوضحت "صحة بيشة" أن العملية أجريت على يد نخبة من الأطباء بقيادة الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين والدكتور غازي علوني اخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة إليزابيث هيدالغو أخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة زهراء الزايد طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطور المنظومة الصحية بصحة بيشة، وذلك بدعم وتحفيز من مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، ودعم متواصل ومتابعة من مدير إدارة طب الاسنان بصحة بيشة الدكتور عبدالله سلمان القرني، وأجريت العملية تحت إشراف المشرف العام على المستشفى الدكتور صالح عبدالرحمن ال خبتي.

الجدير بالذكر أنه تحسنت حالة الطفلة وخرجت من المستشفى وهي بصحة وعافية وأعطيت مواعيد متابعة في العيادة، وأن مثل هذه الحالات كان في السابق يتم تحويلها إلى مستشفيات متخصصة خارج المنطقة.

وأعرب والد الطفلة عن اعتزازه وفخره بمثل هذا الانجاز، مثمناً جهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية ووصف نجاح العملية التي أجريت لابنته بالإنجاز.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
05:27 PM

إجراء أول عملية جراحية لعلاج "الشفة الأرنبية" بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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‬تمكّن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، وفي سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها، من إجراء أول عمليه جراحية لعلاج الشفة الأرنبية لطفلة مقيمة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وأوضحت "صحة بيشة" أن العملية أجريت على يد نخبة من الأطباء بقيادة الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين والدكتور غازي علوني اخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة إليزابيث هيدالغو أخصائي جراحة الوجه والفكين والدكتورة زهراء الزايد طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطور المنظومة الصحية بصحة بيشة، وذلك بدعم وتحفيز من مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، ودعم متواصل ومتابعة من مدير إدارة طب الاسنان بصحة بيشة الدكتور عبدالله سلمان القرني، وأجريت العملية تحت إشراف المشرف العام على المستشفى الدكتور صالح عبدالرحمن ال خبتي.

الجدير بالذكر أنه تحسنت حالة الطفلة وخرجت من المستشفى وهي بصحة وعافية وأعطيت مواعيد متابعة في العيادة، وأن مثل هذه الحالات كان في السابق يتم تحويلها إلى مستشفيات متخصصة خارج المنطقة.

وأعرب والد الطفلة عن اعتزازه وفخره بمثل هذا الانجاز، مثمناً جهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية ووصف نجاح العملية التي أجريت لابنته بالإنجاز.

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