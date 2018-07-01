بيشة.. الإطاحة بمواطن هرّب حبوباً مخدرة حول قدمه

تم تسليمه والمضبوطات للجهات المعنية لإكمال الإجراءات

تمكن أفراد الفرقة المستلمة بمركز الضبط الأمني بجمعور على طريق بيشة - رنية من الكشف عن عدد من الحبوب المخدرة وضعها مواطن في كيس أثناء قيادته مركبته.

وفي التفاصيل أشارت المصادر إلى أنه قدم شخص يقود مركبة من نوع اسكويا على مركز الضبط الأمني بجمعور، وأثناء تواجد رجال الأمن تم إيقاف صاحب المركبة، وبتفتيشه عثر على كيس به 92 حبة مخدرة ملفوفة بأحد قدميه ، حتى لا يكتشف أمره لكن الحس الأمني لدى رجال الأمن كشف الأمر ، ليتم بعدها تسليم الشخص والمضبوطات للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة .