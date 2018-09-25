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"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من تبوك والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.

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"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:08 AM

"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من تبوك والمدينة ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.

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