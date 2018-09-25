توقّع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.

"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-25 توقّع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 10:08 AM

"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من تبوك والمدينة ومكة





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توقّع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.