النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفقيه" يروي قصة الملك سلمان مع عامل منعه ركوب المصعد: هذا ما فعله معه ثاني يوم

قال: أوصاني على أحد المرضى ولم ينسَ أن يتابع حالته حتى في عزاء ابنه الراحل "أحمد"

‏ كشف جرّاح القلب السعودي الشهير الدكتور محمد بن راشد الفقيه؛ عن إجرائه أكثر من 6 آلاف جراحة قلب للمرضى السعوديين كباراً وصغاراً.

‏وروى خلال استضافته أمس في برنامج الليوان مع عبدالله المديفر؛ على قناة روتانا خليجية، قصصاً تُكتب بماء الذهب عن اهتمام وتشجيع ودعم الملك سلمان -حفظه الله- للكوادر الطبية السعودية.

وأشار إلى موقف حارس الأمن في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب، "بمستشفى القوات المسلحة"، الذي منع الملك سلمان من ركوب أحد المصاعد، فامتثل بهدوء، وفي اليوم التالي كلم الحارس بنفسه ليشكره، وأرسل له مكافأة 10 آلاف ريال.‏

وقال "جاء الملك سلمان في زيارة للمرضى في المستشفى وعند ركوبه أحد المصاعد الذي يقع بين غرفة العمليات والعناية المركّزة أخبره حارس أمن سعودي، بأن الدكتور محمد فقيه يمنع صعوده من أجل المرضى، ودله على المصعد الآخر.

ويضيف الدكتور فقيه: بعد ذلك تحدث إلى حارس الأمن، وكان خائفاً من تصرفه في منع الأمير سلمان وقتها، وطمأنته بأنه سوف يتقبّل الأمر ويرضى بالتصرف، وفي اليوم التالي هاتف الأمير سلمان حينها الحارس وشكره وأرسل له 10 آلاف ريال تقديراً لموقفه.

وفي قصة أخرى، قال فقيه: أوصاني الملك سلمان بأحد المرضى وكانت حالته خطرة وصادف بعد إجراء العملية للمريض بيوم تُوفي ولده الأمير أحمد بن سلمان -رحمه الله- وفي أثناء تأديتي واجب العزاء فيه مع جموع المعزين، سألني الملك سلمان عن حالة المريض الذي وصانا به وماذا فعلنا معه؟!

وأضاف "أجريت جراحة قلب ناجحة للشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين السابق، وعندما أمر لي بمكافأة مليون ريال أصدرت قراراً بتوزيعها على جميع مَن في المركز إلا أنا؛ لاهتمامي بترسيخ قاعدة عدم تلقي العاملين أيّ مكافآت من المرضى".

ولفت الدكتور محمد الفقيه؛ استشاري جراحة القلب، إلى أن المقويات الجنسية ضررها فقط يكون بالنسبة للإنسان الذي يعاني هبوطاً في الضغط أو الذين لديهم مشكلة في الشبكية والنظر، وليس لها أيّ ضرر مباشر في صحة القلب، لكن يجب أن تُؤخذ بكمية مقننة.

وأشار إلى ان الفياجرا أصلاً دواء للقلب، ولا ضرر مباشراً لـ "المقويات الجنسية" على صحة القلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفقيه" يروي قصة الملك سلمان مع عامل منعه ركوب المصعد: هذا ما فعله معه ثاني يوم
سبق

‏ كشف جرّاح القلب السعودي الشهير الدكتور محمد بن راشد الفقيه؛ عن إجرائه أكثر من 6 آلاف جراحة قلب للمرضى السعوديين كباراً وصغاراً.

‏وروى خلال استضافته أمس في برنامج الليوان مع عبدالله المديفر؛ على قناة روتانا خليجية، قصصاً تُكتب بماء الذهب عن اهتمام وتشجيع ودعم الملك سلمان -حفظه الله- للكوادر الطبية السعودية.

وأشار إلى موقف حارس الأمن في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب، "بمستشفى القوات المسلحة"، الذي منع الملك سلمان من ركوب أحد المصاعد، فامتثل بهدوء، وفي اليوم التالي كلم الحارس بنفسه ليشكره، وأرسل له مكافأة 10 آلاف ريال.‏

وقال "جاء الملك سلمان في زيارة للمرضى في المستشفى وعند ركوبه أحد المصاعد الذي يقع بين غرفة العمليات والعناية المركّزة أخبره حارس أمن سعودي، بأن الدكتور محمد فقيه يمنع صعوده من أجل المرضى، ودله على المصعد الآخر.

ويضيف الدكتور فقيه: بعد ذلك تحدث إلى حارس الأمن، وكان خائفاً من تصرفه في منع الأمير سلمان وقتها، وطمأنته بأنه سوف يتقبّل الأمر ويرضى بالتصرف، وفي اليوم التالي هاتف الأمير سلمان حينها الحارس وشكره وأرسل له 10 آلاف ريال تقديراً لموقفه.

وفي قصة أخرى، قال فقيه: أوصاني الملك سلمان بأحد المرضى وكانت حالته خطرة وصادف بعد إجراء العملية للمريض بيوم تُوفي ولده الأمير أحمد بن سلمان -رحمه الله- وفي أثناء تأديتي واجب العزاء فيه مع جموع المعزين، سألني الملك سلمان عن حالة المريض الذي وصانا به وماذا فعلنا معه؟!

وأضاف "أجريت جراحة قلب ناجحة للشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين السابق، وعندما أمر لي بمكافأة مليون ريال أصدرت قراراً بتوزيعها على جميع مَن في المركز إلا أنا؛ لاهتمامي بترسيخ قاعدة عدم تلقي العاملين أيّ مكافآت من المرضى".

ولفت الدكتور محمد الفقيه؛ استشاري جراحة القلب، إلى أن المقويات الجنسية ضررها فقط يكون بالنسبة للإنسان الذي يعاني هبوطاً في الضغط أو الذين لديهم مشكلة في الشبكية والنظر، وليس لها أيّ ضرر مباشر في صحة القلب، لكن يجب أن تُؤخذ بكمية مقننة.

وأشار إلى ان الفياجرا أصلاً دواء للقلب، ولا ضرر مباشراً لـ "المقويات الجنسية" على صحة القلب.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:08 PM

"الفقيه" يروي قصة الملك سلمان مع عامل منعه ركوب المصعد: هذا ما فعله معه ثاني يوم

قال: أوصاني على أحد المرضى ولم ينسَ أن يتابع حالته حتى في عزاء ابنه الراحل "أحمد"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,833

‏ كشف جرّاح القلب السعودي الشهير الدكتور محمد بن راشد الفقيه؛ عن إجرائه أكثر من 6 آلاف جراحة قلب للمرضى السعوديين كباراً وصغاراً.

‏وروى خلال استضافته أمس في برنامج الليوان مع عبدالله المديفر؛ على قناة روتانا خليجية، قصصاً تُكتب بماء الذهب عن اهتمام وتشجيع ودعم الملك سلمان -حفظه الله- للكوادر الطبية السعودية.

وأشار إلى موقف حارس الأمن في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب، "بمستشفى القوات المسلحة"، الذي منع الملك سلمان من ركوب أحد المصاعد، فامتثل بهدوء، وفي اليوم التالي كلم الحارس بنفسه ليشكره، وأرسل له مكافأة 10 آلاف ريال.‏

وقال "جاء الملك سلمان في زيارة للمرضى في المستشفى وعند ركوبه أحد المصاعد الذي يقع بين غرفة العمليات والعناية المركّزة أخبره حارس أمن سعودي، بأن الدكتور محمد فقيه يمنع صعوده من أجل المرضى، ودله على المصعد الآخر.

ويضيف الدكتور فقيه: بعد ذلك تحدث إلى حارس الأمن، وكان خائفاً من تصرفه في منع الأمير سلمان وقتها، وطمأنته بأنه سوف يتقبّل الأمر ويرضى بالتصرف، وفي اليوم التالي هاتف الأمير سلمان حينها الحارس وشكره وأرسل له 10 آلاف ريال تقديراً لموقفه.

وفي قصة أخرى، قال فقيه: أوصاني الملك سلمان بأحد المرضى وكانت حالته خطرة وصادف بعد إجراء العملية للمريض بيوم تُوفي ولده الأمير أحمد بن سلمان -رحمه الله- وفي أثناء تأديتي واجب العزاء فيه مع جموع المعزين، سألني الملك سلمان عن حالة المريض الذي وصانا به وماذا فعلنا معه؟!

وأضاف "أجريت جراحة قلب ناجحة للشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين السابق، وعندما أمر لي بمكافأة مليون ريال أصدرت قراراً بتوزيعها على جميع مَن في المركز إلا أنا؛ لاهتمامي بترسيخ قاعدة عدم تلقي العاملين أيّ مكافآت من المرضى".

ولفت الدكتور محمد الفقيه؛ استشاري جراحة القلب، إلى أن المقويات الجنسية ضررها فقط يكون بالنسبة للإنسان الذي يعاني هبوطاً في الضغط أو الذين لديهم مشكلة في الشبكية والنظر، وليس لها أيّ ضرر مباشر في صحة القلب، لكن يجب أن تُؤخذ بكمية مقننة.

وأشار إلى ان الفياجرا أصلاً دواء للقلب، ولا ضرر مباشراً لـ "المقويات الجنسية" على صحة القلب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,303
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,389

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة