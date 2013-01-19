صحيفة "بلجيكية": مهاجم "أندرلخت" مطلوب في نادٍ سعودي

كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن أن المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني مهاجم أندرلخنت، قد بات مطلوباً للتوقيع مع أحد الأندية السعودية.

وقالت صحيفة "dhnet" البلجيكية: إن اللاعب الذي انضم للعملاق البلجيكي أندرلخت منذ نحو 6 أشهر، قد يخوض التجربة في الدوري السعودي، وأن إدارة ناديه لن تمانع في رحيله حال رغب في خوض التجربة.

وقالت الصحيفة عن العرض السعودي: إنه لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بما يحصل عليه في أندرلخت؛ في إشارة لقوة العرض من الناحية المادية.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاماً، وسبق له الاحتراف في أندية: "ستاندرلييج" و"أندرلخت" البلجيكيَّيْن، و"كان" الفرنسي.