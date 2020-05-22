النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إخاء" تتلقى دعماً مالياً من الأميرة "حصة بنت سلمان" ضمن مبادراتها الإنسانية

"الدهمشي": هذا التبرع سينعكس على تأهيل الأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء " دعماً مالياً لصالح تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ودعم برامج وأنشطة المؤسسة من قبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتفصيلاً، يأتي هذا الدعم ضمن مبادرات الأميرة حصة الإنسانية لدعم العمل الخيري في المملكة بكافة مجالاته.

وأعرب صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة "إخاء" عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام.

وقال الدهمشي إن هذا التبرع يأتي امتداداً لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدم للمجتمع السعودي، واستشعاراً منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز مسيرة العمل الخيري في المملكة.

وأكد أن تبرع سموها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت على دعم الأيتام وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وكافة فئات المجتمع.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إخاء" تتلقى دعماً مالياً من الأميرة "حصة بنت سلمان" ضمن مبادراتها الإنسانية
سبق

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء " دعماً مالياً لصالح تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ودعم برامج وأنشطة المؤسسة من قبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتفصيلاً، يأتي هذا الدعم ضمن مبادرات الأميرة حصة الإنسانية لدعم العمل الخيري في المملكة بكافة مجالاته.

وأعرب صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة "إخاء" عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام.

وقال الدهمشي إن هذا التبرع يأتي امتداداً لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدم للمجتمع السعودي، واستشعاراً منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز مسيرة العمل الخيري في المملكة.

وأكد أن تبرع سموها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت على دعم الأيتام وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وكافة فئات المجتمع.


22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:45 PM

"إخاء" تتلقى دعماً مالياً من الأميرة "حصة بنت سلمان" ضمن مبادراتها الإنسانية

"الدهمشي": هذا التبرع سينعكس على تأهيل الأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
144

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء " دعماً مالياً لصالح تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ودعم برامج وأنشطة المؤسسة من قبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتفصيلاً، يأتي هذا الدعم ضمن مبادرات الأميرة حصة الإنسانية لدعم العمل الخيري في المملكة بكافة مجالاته.

وأعرب صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة "إخاء" عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام.

وقال الدهمشي إن هذا التبرع يأتي امتداداً لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدم للمجتمع السعودي، واستشعاراً منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز مسيرة العمل الخيري في المملكة.

وأكد أن تبرع سموها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت على دعم الأيتام وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وكافة فئات المجتمع.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة