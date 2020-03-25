9 نصائح للمحافظة على جهازك المناعي في مواجهة كورونا.. تعرف عليها

"القحطاني": أهمها الابتعاد عن "التوتر" وتناول أطعمة تحتوي على عناصر مفيدة

طرح مختص في العقاقير الطبية، تسع توصيات ونصائح من شأن الالتزام بها المساهمة في المحافظة على قوة الجهاز المناعي عند الإنسان لمواجهة الفيروسات ومنها كورونا - بإذن الله-.

حيث قال البروفيسور جابر القحطاني، إن هناك توصيات يجب اتباعها من أجل المحافظة على الجهاز المناعي، هي: الابتعاد عن التوتر بقدر الإمكان حيث إن التوتر يلعب دوراً في إضعاف الجهاز المناعي، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المكررة والمعالجة كيميائياً، وثالثاً: تناول غذاء يحتوي على فواكه وخضراوات طازجة بالإضافة إلى الحبوب، أيضاً حرص الشخص على احتواء تضمين طعامه للبروكلي والشعير والثوم حيث إن هذه الأطعمة تحتوي على معدن الجرمانيوم وهو عنصر مفيد للجهاز المناعي مع استخدام العصائر الطازجة يومياً وبالأخص عصير الأناناس والليمون والكيوي.

وخامس هذه التوصيات، معرفة أن الفلفل الأحمر يلعب دوراً مهماً في رفع كفاءة الجهاز المناعي وعليه يجب إضافته إلى الطعام، كذلك الجزر حيث يحتوي على بيتا كاروتين وهو يلعب دوراً أساسياً كمضاد للأكسدة ويرفع كفاءة الجهاز المناعي، وسابعاً: تجنب تناول الطعام إلى حد التخمة حيث إن ذلك يضعف الجهاز المناعي، مع الابتعاد عن التدخين والمنبهات، وأخيراً الحذر من تناول أي دواء ما لم يوصف من قبل الطبيب أو المختص في طب الأعشاب.