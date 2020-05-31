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قفاز وجوال.. مسنٌّ يقرأ القرآن في مسجد بتبوك ملتزمًا بالاحترازات

جهودٌ كبيرة.. الفتح قبل الأذان بـ15 دقيقة والإغلاق بعد الصلاة بـ10 دقائق

التزم، اليوم، المصلون في تبوك بالتباعد الاجتماعي مع أداء أول فريضة، بعد فتح المساجد؛ فيما التُقطت صورة لأحد كبار السن في جامع الإمام النسائي بحي السليمانية، وهو يقرأ القرآن من خلال هاتفه المحمول؛ مرتديًا قفازًا، ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية التي تقضي برفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتًا.

يُذكر أن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك هيّأ -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعًا ومسجدًا، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي.

فيما سيتم فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍّ، وترك فراغ بمقدار صفٍّ بين كل صفين.

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قفاز وجوال.. مسنٌّ يقرأ القرآن في مسجد بتبوك ملتزمًا بالاحترازات
سبق

التزم، اليوم، المصلون في تبوك بالتباعد الاجتماعي مع أداء أول فريضة، بعد فتح المساجد؛ فيما التُقطت صورة لأحد كبار السن في جامع الإمام النسائي بحي السليمانية، وهو يقرأ القرآن من خلال هاتفه المحمول؛ مرتديًا قفازًا، ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية التي تقضي برفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتًا.

يُذكر أن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك هيّأ -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعًا ومسجدًا، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي.

فيما سيتم فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍّ، وترك فراغ بمقدار صفٍّ بين كل صفين.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:34 AM

قفاز وجوال.. مسنٌّ يقرأ القرآن في مسجد بتبوك ملتزمًا بالاحترازات

جهودٌ كبيرة.. الفتح قبل الأذان بـ15 دقيقة والإغلاق بعد الصلاة بـ10 دقائق

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بدر الجبل - تبوك
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التزم، اليوم، المصلون في تبوك بالتباعد الاجتماعي مع أداء أول فريضة، بعد فتح المساجد؛ فيما التُقطت صورة لأحد كبار السن في جامع الإمام النسائي بحي السليمانية، وهو يقرأ القرآن من خلال هاتفه المحمول؛ مرتديًا قفازًا، ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية التي تقضي برفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتًا.

يُذكر أن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك هيّأ -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعًا ومسجدًا، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي.

فيما سيتم فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍّ، وترك فراغ بمقدار صفٍّ بين كل صفين.

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