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تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت

بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد

قرّرت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كانت مقررة في الكويت خلال شهر ديسمبر 2020 لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعث أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، بكتاب إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل خليفة الزياني، تحت عنوان "تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة".

وجاء في أبرز بنوده أنه "تزامناً مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة الدورة لتقام خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس بدلاً من موعدها السابق, على أن يكون موعد الافتتاح يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 .

اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الخليجية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت
سبق

قرّرت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كانت مقررة في الكويت خلال شهر ديسمبر 2020 لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعث أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، بكتاب إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل خليفة الزياني، تحت عنوان "تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة".

وجاء في أبرز بنوده أنه "تزامناً مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة الدورة لتقام خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس بدلاً من موعدها السابق, على أن يكون موعد الافتتاح يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 .

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:23 PM

تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت

بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قرّرت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كانت مقررة في الكويت خلال شهر ديسمبر 2020 لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعث أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، بكتاب إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل خليفة الزياني، تحت عنوان "تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة".

وجاء في أبرز بنوده أنه "تزامناً مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة الدورة لتقام خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس بدلاً من موعدها السابق, على أن يكون موعد الافتتاح يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 .

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