النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد "الثعبان الأسود المتسلل" لسرير طفل.. بلدية العارضة تستنفر بالرش "صور"

متابعة لـ"سبق" كشفت عن الحادث المسبوق بوفاة صغيرة متأثرة بلدغة بإحدى القرى

تفاعلت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، مع التقرير الذي نشرته "سبق" حول نجاة طفل من لدغة ثعبان أسود تسلل إلى سريره قبل النوم؛ حيث تم إرسال فرقة للرش والمكافحة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد جبران التليدي.

وفي التفاصيل، نجا طفل في الثانية عشرة من العمر، أول أمس، من لدغة ثعبان سامّ كانت تنتظره -لولا لطف الله- حيث تسلل الثعبان إلى داخل المنزل وعثر عليه مصادفة في سريره؛ وذلك قبل خلوده للنوم بوقت قصير.

وجاءت الحادثة بعد أشهر قليلة من وفاة طفلة بقرية أبو العشرة جنوبي المحافظة متأثرة بلدغة ثعبان أسود سامّ؛ حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها للمستشفى، مسجلة مأساة لأسرتها.

وقال أحد السكان إنه عثر على اثنين من الثعابين داخل منزله في أقل من عشر ساعات، غير التي يجدها خارج أسواره بسبب كثافة الحشائش والأشجار والتضاريس الصخرية؛ فيما ناشد السكان الجهاتِ المعنية التدخل لمكافحة الأفاعي في المناطق المحيطة بالمنازل؛ لمنع تسجيل حالة جديدة ولا سيما الأطفال.

محافظة العارضة جازان بلدية العارضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد "الثعبان الأسود المتسلل" لسرير طفل.. بلدية العارضة تستنفر بالرش "صور"
سبق

تفاعلت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، مع التقرير الذي نشرته "سبق" حول نجاة طفل من لدغة ثعبان أسود تسلل إلى سريره قبل النوم؛ حيث تم إرسال فرقة للرش والمكافحة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد جبران التليدي.

وفي التفاصيل، نجا طفل في الثانية عشرة من العمر، أول أمس، من لدغة ثعبان سامّ كانت تنتظره -لولا لطف الله- حيث تسلل الثعبان إلى داخل المنزل وعثر عليه مصادفة في سريره؛ وذلك قبل خلوده للنوم بوقت قصير.

وجاءت الحادثة بعد أشهر قليلة من وفاة طفلة بقرية أبو العشرة جنوبي المحافظة متأثرة بلدغة ثعبان أسود سامّ؛ حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها للمستشفى، مسجلة مأساة لأسرتها.

وقال أحد السكان إنه عثر على اثنين من الثعابين داخل منزله في أقل من عشر ساعات، غير التي يجدها خارج أسواره بسبب كثافة الحشائش والأشجار والتضاريس الصخرية؛ فيما ناشد السكان الجهاتِ المعنية التدخل لمكافحة الأفاعي في المناطق المحيطة بالمنازل؛ لمنع تسجيل حالة جديدة ولا سيما الأطفال.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
09:15 AM

بعد "الثعبان الأسود المتسلل" لسرير طفل.. بلدية العارضة تستنفر بالرش "صور"

متابعة لـ"سبق" كشفت عن الحادث المسبوق بوفاة صغيرة متأثرة بلدغة بإحدى القرى

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
425

تفاعلت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، مع التقرير الذي نشرته "سبق" حول نجاة طفل من لدغة ثعبان أسود تسلل إلى سريره قبل النوم؛ حيث تم إرسال فرقة للرش والمكافحة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد جبران التليدي.

وفي التفاصيل، نجا طفل في الثانية عشرة من العمر، أول أمس، من لدغة ثعبان سامّ كانت تنتظره -لولا لطف الله- حيث تسلل الثعبان إلى داخل المنزل وعثر عليه مصادفة في سريره؛ وذلك قبل خلوده للنوم بوقت قصير.

وجاءت الحادثة بعد أشهر قليلة من وفاة طفلة بقرية أبو العشرة جنوبي المحافظة متأثرة بلدغة ثعبان أسود سامّ؛ حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها للمستشفى، مسجلة مأساة لأسرتها.

وقال أحد السكان إنه عثر على اثنين من الثعابين داخل منزله في أقل من عشر ساعات، غير التي يجدها خارج أسواره بسبب كثافة الحشائش والأشجار والتضاريس الصخرية؛ فيما ناشد السكان الجهاتِ المعنية التدخل لمكافحة الأفاعي في المناطق المحيطة بالمنازل؛ لمنع تسجيل حالة جديدة ولا سيما الأطفال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,699
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,974

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة