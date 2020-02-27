بعد "الثعبان الأسود المتسلل" لسرير طفل.. بلدية العارضة تستنفر بالرش "صور"

متابعة لـ"سبق" كشفت عن الحادث المسبوق بوفاة صغيرة متأثرة بلدغة بإحدى القرى

تفاعلت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، مع التقرير الذي نشرته "سبق" حول نجاة طفل من لدغة ثعبان أسود تسلل إلى سريره قبل النوم؛ حيث تم إرسال فرقة للرش والمكافحة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية سعيد جبران التليدي.

وفي التفاصيل، نجا طفل في الثانية عشرة من العمر، أول أمس، من لدغة ثعبان سامّ كانت تنتظره -لولا لطف الله- حيث تسلل الثعبان إلى داخل المنزل وعثر عليه مصادفة في سريره؛ وذلك قبل خلوده للنوم بوقت قصير.

وجاءت الحادثة بعد أشهر قليلة من وفاة طفلة بقرية أبو العشرة جنوبي المحافظة متأثرة بلدغة ثعبان أسود سامّ؛ حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها للمستشفى، مسجلة مأساة لأسرتها.

وقال أحد السكان إنه عثر على اثنين من الثعابين داخل منزله في أقل من عشر ساعات، غير التي يجدها خارج أسواره بسبب كثافة الحشائش والأشجار والتضاريس الصخرية؛ فيما ناشد السكان الجهاتِ المعنية التدخل لمكافحة الأفاعي في المناطق المحيطة بالمنازل؛ لمنع تسجيل حالة جديدة ولا سيما الأطفال.