شاهد.. جوازات مطار أبها تحتفي باليوم الوطني الـ57 للكويت

تأكيداً لمفهوم "خليجنا واحد" والتلاحم بين الأشقاء.. ورود وأعلام

شاركت جوازات مطار أبها الإقليمي، المسافرين والقادمين للمطار، الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة 57، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير، ضِمن مبادرات المديرية العامة للجوازات، بمشاركة الأشقاء في دول الخليج بالاحتفال بالأيام الوطنية عبر المطارات الدولية والمنافذ البرية والبحرية.

واحتفلت الجوازات مع المسافرين والقادمين عبر الصالة الدولية بهذه المناسبة من خلال توزيع أعلام البلدين، وقدّم منسوبو جوازات المطار الورودَ احتفاءً بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة؛ بما يجسّد مفهوم "خليجنا واحد".

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي، أن الاحتفال يأتي في ظل توجيه القيادة الرشيدة الذي يؤكد المشاركة الخليجية في المناسبات الوطنية لدول الخليج في المطارات الدولية والمنافذ؛ بما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين؛ مضيفاً: اليوم نشارك دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً احتفالها باليوم الوطني 57 عبر جوازات مطار أبها الإقليمي؛ متمنياً لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.