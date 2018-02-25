النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. جوازات مطار أبها تحتفي باليوم الوطني الـ57 للكويت

تأكيداً لمفهوم "خليجنا واحد" والتلاحم بين الأشقاء.. ورود وأعلام

شاركت جوازات مطار أبها الإقليمي، المسافرين والقادمين للمطار، الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة 57، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير، ضِمن مبادرات المديرية العامة للجوازات، بمشاركة الأشقاء في دول الخليج بالاحتفال بالأيام الوطنية عبر المطارات الدولية والمنافذ البرية والبحرية.

واحتفلت الجوازات مع المسافرين والقادمين عبر الصالة الدولية بهذه المناسبة من خلال توزيع أعلام البلدين، وقدّم منسوبو جوازات المطار الورودَ احتفاءً بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة؛ بما يجسّد مفهوم "خليجنا واحد".

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي، أن الاحتفال يأتي في ظل توجيه القيادة الرشيدة الذي يؤكد المشاركة الخليجية في المناسبات الوطنية لدول الخليج في المطارات الدولية والمنافذ؛ بما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين؛ مضيفاً: اليوم نشارك دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً احتفالها باليوم الوطني 57 عبر جوازات مطار أبها الإقليمي؛ متمنياً لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. جوازات مطار أبها تحتفي باليوم الوطني الـ57 للكويت
سبق

شاركت جوازات مطار أبها الإقليمي، المسافرين والقادمين للمطار، الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة 57، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير، ضِمن مبادرات المديرية العامة للجوازات، بمشاركة الأشقاء في دول الخليج بالاحتفال بالأيام الوطنية عبر المطارات الدولية والمنافذ البرية والبحرية.

واحتفلت الجوازات مع المسافرين والقادمين عبر الصالة الدولية بهذه المناسبة من خلال توزيع أعلام البلدين، وقدّم منسوبو جوازات المطار الورودَ احتفاءً بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة؛ بما يجسّد مفهوم "خليجنا واحد".

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي، أن الاحتفال يأتي في ظل توجيه القيادة الرشيدة الذي يؤكد المشاركة الخليجية في المناسبات الوطنية لدول الخليج في المطارات الدولية والمنافذ؛ بما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين؛ مضيفاً: اليوم نشارك دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً احتفالها باليوم الوطني 57 عبر جوازات مطار أبها الإقليمي؛ متمنياً لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
11:49 AM

شاهد.. جوازات مطار أبها تحتفي باليوم الوطني الـ57 للكويت

تأكيداً لمفهوم "خليجنا واحد" والتلاحم بين الأشقاء.. ورود وأعلام

A A A
ظافر الشهري - عسير
0
2,041

شاركت جوازات مطار أبها الإقليمي، المسافرين والقادمين للمطار، الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة 57، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير، ضِمن مبادرات المديرية العامة للجوازات، بمشاركة الأشقاء في دول الخليج بالاحتفال بالأيام الوطنية عبر المطارات الدولية والمنافذ البرية والبحرية.

واحتفلت الجوازات مع المسافرين والقادمين عبر الصالة الدولية بهذه المناسبة من خلال توزيع أعلام البلدين، وقدّم منسوبو جوازات المطار الورودَ احتفاءً بذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة؛ بما يجسّد مفهوم "خليجنا واحد".

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي، أن الاحتفال يأتي في ظل توجيه القيادة الرشيدة الذي يؤكد المشاركة الخليجية في المناسبات الوطنية لدول الخليج في المطارات الدولية والمنافذ؛ بما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين؛ مضيفاً: اليوم نشارك دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً احتفالها باليوم الوطني 57 عبر جوازات مطار أبها الإقليمي؛ متمنياً لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,404
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,411
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,993
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,547

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة