في عرس الوطن .. مشاعر السعوديين تعانق الفضاء بحب "سلمان" وطموح "محمد"

شهدت مناطق المملكة العديد من الفعاليات التي تناسب كل شرائح المجتمع

عاشت السعودية الأيام الماضية فرحة كبيرة بمناسبة عرسها التاسع والثمانين، حيث شهدت مناطق المملكة العديد من الفعاليات التي تتناسب مع كل شرائح المجتمع، عبّر فيها الكبير والصغير عن الحب والولاء لهذا الوطن الغالي، وجددوا مبايعتهم وولاءهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله.

وتفصيلاً، نقلت الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي مظاهر الفرح باليوم الوطني التاسع والثمانين، وكذلك بالفعاليات التي شهدتها المناطق، فضلاً عن حب الوطن الذي عبّر عنه السعوديون بطريقتهم، إضافة إلى مشاركة العديد من السعوديين في خارج الوطن وكذلك السفارات السعودية في جميع الدول.

ويختلف اليوم الوطني هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث جاءت فصوله بحب الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله - ، وتسير البلاد نحو الاستقرار والتنمية، وخطة تحول طموحة، والمواطنون يحدوهم الأمل، ويشعرون بالتفاؤل لمستقبل السعودية.

وسجلت منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 5 هشتاقات خطفت بعضها الأول عالميًا والآخر خليجيًا عبر فيها ملايين المغردين عن حبهم لوطنهم الذي احتضنهم منذ طفولتهم، كما شارك العديد من الشعراء بأعمال فنية تجسد حب الوطن.

وفي هذا الصدد، قال المغرد المبتعث أديب القحطاني: قبل أيام كنت أتكلم مع أحد زملائي الأمريكان بالجامعة، ومن ضمن السوالف كان يشتكي لأن الجامعة تأخذ جزءًا من راتبه الشهري لسداد تكاليف دراسته، تذكرت وضعي وأنه كيف خلال ٦ سنوات قضيتها بأمريكا ما فكرت يوم واحد بهموم تكاليف الجامعة والعلاج والمعيشة، "فكيف نرد جمايلك يا وطن!" .

وأضاف: أن هذا الوطن العظيم أتاح لي ولمئات الآلاف من أبنائه فرصة الدراسة في أكبر جامعات العالم، وطن يعطي بلا منة.. وصل خيره للبعيد قبل أبنائه وجيرانه، مفتخرًا بعمله في أحد أكبر الشركات الاستشارية بالعالم، مؤكدًا أن الفضل بعد الله لوطني وما قدمه لي من فرص وتأهيل.

وتزينت آلاف المنشآت الحكومية والمدارس بلون الوطن ... وسط احتفاليات الموظفين والطلاب والطالبات بالوطن وبهمم تعانق القمم، ومشاعر تعانق الفضاء بحب سلمان وطموح محمد.