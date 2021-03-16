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ميناء جدة يعيد باخرة سودانية أدراجها احترازيًا لمنع تفشي "كورونا"

يأتي ذلك بناءً على الإجراءات الوقائية لمنع تفشي عدوى الفيروس

أعادت إدارة ميناء جدة الإسلامي باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

وأشارت المصادر وبتوجيهات مديرية الجوازات لإدارة ميناء جدة الإسلامي بعدم السماح بدخول العبارة (مسرة) والقادمة من دولة السودان وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا".

جدة ميناء جدة الإسلامي باخرة مسرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ميناء جدة يعيد باخرة سودانية أدراجها احترازيًا لمنع تفشي "كورونا"
سبق

أعادت إدارة ميناء جدة الإسلامي باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

وأشارت المصادر وبتوجيهات مديرية الجوازات لإدارة ميناء جدة الإسلامي بعدم السماح بدخول العبارة (مسرة) والقادمة من دولة السودان وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا".

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:33 AM

ميناء جدة يعيد باخرة سودانية أدراجها احترازيًا لمنع تفشي "كورونا"

يأتي ذلك بناءً على الإجراءات الوقائية لمنع تفشي عدوى الفيروس

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
3,933

أعادت إدارة ميناء جدة الإسلامي باخرة (مسرة) أدراجها، حيث كانت قادمة من دولة السودان، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء مرض كورونا.

وأشارت المصادر وبتوجيهات مديرية الجوازات لإدارة ميناء جدة الإسلامي بعدم السماح بدخول العبارة (مسرة) والقادمة من دولة السودان وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا".

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