النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية

"البرهان": رئيس الوزراء لم يتعرض لأذى وتم إبعاده للحفاظ على سلامته

أفادت وكالة فرنس برس نقلاً عن مصدر عسكري سوداني اليوم الثلاثاء بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.

وتفصيلاً، قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم: "إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي"، موضحًا: "رئيس الوزراء بصحة جيدة، وسيعود إلى منزله اليوم".

وأضاف قائد الجيش السوداني: "رئيس الوزراء حمدوك في أمان، ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته". وقال: "إن رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وشهدت الخرطوم يوم أمس أحداثًا متسارعة، تمثلت بداية بوضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفًا.

في أعقاب ذلك، أفادت أنباء محلية باعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق، وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

بعدها، أعلن البرهان حل مجلسَي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.

وأكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية
سبق

أفادت وكالة فرنس برس نقلاً عن مصدر عسكري سوداني اليوم الثلاثاء بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.

وتفصيلاً، قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم: "إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي"، موضحًا: "رئيس الوزراء بصحة جيدة، وسيعود إلى منزله اليوم".

وأضاف قائد الجيش السوداني: "رئيس الوزراء حمدوك في أمان، ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته". وقال: "إن رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وشهدت الخرطوم يوم أمس أحداثًا متسارعة، تمثلت بداية بوضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفًا.

في أعقاب ذلك، أفادت أنباء محلية باعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق، وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

بعدها، أعلن البرهان حل مجلسَي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.

وأكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:18 PM

السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية

"البرهان": رئيس الوزراء لم يتعرض لأذى وتم إبعاده للحفاظ على سلامته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,433

أفادت وكالة فرنس برس نقلاً عن مصدر عسكري سوداني اليوم الثلاثاء بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.

وتفصيلاً، قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم: "إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي"، موضحًا: "رئيس الوزراء بصحة جيدة، وسيعود إلى منزله اليوم".

وأضاف قائد الجيش السوداني: "رئيس الوزراء حمدوك في أمان، ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته". وقال: "إن رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وشهدت الخرطوم يوم أمس أحداثًا متسارعة، تمثلت بداية بوضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفًا.

في أعقاب ذلك، أفادت أنباء محلية باعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق، وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

بعدها، أعلن البرهان حل مجلسَي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.

وأكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,666
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,106

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة